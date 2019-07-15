Рабинович: "Оппозиционной платформе - за жизнь" достался 6-й номер в бюллетене – библейский символ созидания

У долгожданного мира в Украине на этих выборах шестой номер – библейский символ созидания и номер "Оппозиционной платформы - за жизнь" в бюллетене. Такое заявление в эфире программы «Разговоры за жизнь с Вадимом Рабиновичем» сделал сооснователь этой политической силы Вадим Рабинович.

https://www.youtube.com/watch?v=nh55K0EGe2M

"У мира в стране 6-й номер! Шестой номер у нашей партии! В Библии написано, что Бог 6 дней творил небо и землю, а на седьмой отдыхал. Так вот, номер 6 достается той партии, которая работает и в течение недели сделает свою работу. А потом уже, на седьмой день, будем отдыхать. И я не думаю, что мы могли получить другой номер!" – заявил парламентарий.

Он также отметил, что только партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" – единственная политическая сила, которая способна заняться восстановлением разрушенной украинской экономики.

"У нас самая земная, самая производственная, самая творящая партия. В стране у нас одни летают в космос, другие – "гиперлупы" строят... Должен же кто-то все-таки делом заниматься! Потому что если все уйдут "в смартфон", то нам, извините, жрать будет нечего! Кто-то же должен «убитую» промышленность поднимать!" – подчеркнул политик.

По словам сооснователя "Оппозиционной платформы - за жизнь", его политическая партия получила шестой номер в бюллетене, потому что именно она настроена на созидание и восстановление страны.

"Мы получили шестой номер, потому что шесть дней творил Бог небо и землю. И поэтому шестой номер достался настоящей, строящей и созидающей партии", – подытожил Вадим Рабинович.