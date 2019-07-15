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10:02 15.07.2019

В "Слуге народа" опровергли причастность виновника ДТП в Полтаве Сердюкова к политсиле

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В "Слуге народа" опровергли причастность виновника ДТП в Полтаве Сердюкова к политсиле

 В политической партии "Слуга народа" заявили, что Алексей Сердюков не является членом политсилы и, как следствие, главой ее областной организации в Полтавской области.

"Официально: Алексей Сердюков не является главой организации партии "Слуга народа" в Полтаве, также он не является членом партии", - говорится в сообщении на официальной странице партии "Слуга народа" в Фейсбук в понедельник утром.

Как сообщалось, 15 июля в Полтавской области на автодороге "Полтава-Диканька" между с.Бричковка и с.Сорочин Яр произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Полтавской области, в автомобиле "Тойота" находились мужчина 1988 г.р. и женщина 1986 г.р., а в автомобиле "ВАЗ" - мужчина 1978 г.р., женщина 1980 г.р. и 12-тилетняя девочка.

"Всех пятерых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. К сожалению, через несколько часов в реанимации умерла пассажирка "ВАЗа". Ее малолетняя дочь сейчас в тяжелом состоянии в реанимации. Также в тяжелом состоянии водитель "ВАЗ-21099", - сообщили в полиции.

Также в ведомстве отметили, что ДТП произошло в результате выезда "Тойоты" на встречную полосу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Продолжается досудебное расследование. Правоохранители выясняют, кто был за рулем автомобиля "Тойота", по причине которого произошла смертельная авария.

В свою очередь Алексей Сердюков, которого ряд СМИ и общественных деятелей в своих публикациях назвали главой Полтавской областной организации партии "Слуга народа", на своей странице в соцсети Фейсбук подтвердил факт совершения ДТП.

"Вчера произошло страшное. За рулем автомобиля был я... Я пошел на обгон, и при обгоне у меня провалилась передача, и я не смог его завершить. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственность. У меня перелом таза...", - написал Сердюков.

Также он выразил соболезнование родственникам погибшей и пообещал взять на себя все затраты по лечению других потерпевших в ДТП.

Теги: #полтавская_область #дтп #слуга_народа #выборы
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