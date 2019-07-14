Выборы2019

Выборы

20:26 14.07.2019

Порошенко: У "Евросолидарности" есть кандидатура на премьера, но озвучат ее после выборов в Раду

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Порошенко: У "Евросолидарности" есть кандидатура на премьера, но озвучат ее после выборов в Раду

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет, что у партии есть кандидатура на должность премьер-министра, но она будет озвучена после выборов в Верховную Раду.

"У "Европейской солидарности" есть кандидатура премьера, по моему мнению она достойная, она наилучшая. Мы готовы будем ее предложить после того, как будет определен состав Верховной Рады", - сказал он в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

В то же время, на уточняющий вопрос, намерен ли он претендовать на должность премьера, Порошенко отметил, что должность президента, это высшая должность, которая может быть для украинца, "неким образом, это кризис карьерного жанра, так как далее идти некуда".

Теги: #выборы #премьер
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