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20:25 14.07.2019

Гройсман предложил вдвое сократить количество министерств

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Гройсман предложил вдвое сократить количество министерств

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает сократить количество министерств до 12 в следующей каденции правительства. сообщил сайт правительственного портала.

"Максимум 12 чиновников - оптимизированное количество министерств. Это улучшит управление и конечный результат. Буду предлагать это на следующую каденцию", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером.

Отмечается, что в настоящее время количество министров составляет 25 человек, включая главу правительства и шесть вице-премьер-министров.

Теги: #гройсман #сокращение #министерства
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