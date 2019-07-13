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16:42 13.07.2019

Макаренко: Бывшей властью на таможне была создана контрабандная индустрия

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Украинская таможня на сегодняшний день является депрофессионализированной, дезорганизованной и демотивированной, потому что, согласно закону о люстрации, с таможни убрана средняя ветвь специалистов, заявил номер 10 избирательного списка партии "Сила и честь", экс-руководитель таможни Анатолий Макаренко.

"Таможня сегодня депрофессионализирована, дезорганизована и демотивирована. Потому что, согласно закону о люстрации, с таможни убрана средняя ветвь специалистов. Это не были коррупционеры. Они действительно специалисты. Ни одного уголовного дела по ним нет. Этот процесс я называю лжелюстрацией", - сказал Макаренко во время "круглого стола" в Луцке на тему "Государственная граница. Время перемен!"

По его словам, значительная часть таможенников не имеет мотивации для честной работы, потому что официальная заработная плата работника с 20-летним стажем - 7,5 тыс. грн.

Также, уверяет политик, таможне мешает выстроенная коррупционная структура.

"На сегодня есть проблема неравных правил игры. Есть предприятия, которые имеют преференции. К сожалению, бывшая президентская вертикаль создала ситуацию, когда теневыми потоками начал управлять так называемый офис. Была создана целая индустрия контрабандная с занижением таможенной стоимости, подменой товаров, предоставлением недостоверных данных. Вместо ткани, например, показывали керамическую плитку. Сейчас, по моей информации, граница стоит и ждет – договорятся ли не договорятся ", - отметил Макаренко.

"Не нужно говорить, что таможня может дать два государственных бюджета. Не может она этого сделать. Не завозится в Украину столько товара. Но таможня может легко дать плюс 30%. Если сейчас она дает 30 ммлрд грн в месяц, то может давать 40. Главное – равные и честные условия для бизнеса ", - подчеркнул политик.

Теги: #таможня #граница #смешко
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