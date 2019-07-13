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14:41 13.07.2019

Смешко: Из-за действий НКРЭКУ каждая украинская семья потеряла примерно 20 тыс. грн

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Смешко: Из-за действий НКРЭКУ каждая украинская семья потеряла примерно 20 тыс. грн

Бывший президент фактически забрал полномочия Кабинета министров в сферах экономики, финансов и создал НКРЭКУ, где он фактически назначал руководителей, назначал всех членов этой комиссии, заявил лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко во время пресс-конференции в столице.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в марте 2015 года рассмотрела и приняла постановление №583 "Об утверждении розничных цен на газ для населения". Это решение, по подсчетам команды Смешко, начиная с марта 2015 года "забрало из кармана всех украинцев целом 200 млрд грн, а у каждой семьи – примерно 20 тыс. грн".

Суд признал, что создание прошлым президентом Украины Петром Порошенко этой Нацкомиссии было неконституционным, добавил политик.

"Фактически президент забрал полномочия Кабинета министров в сферах экономики, финансов. Он создал эту комиссию, где он фактически назначал руководителей, назначал всех членов этой комиссии, он их увольнял", - сказал Смешко.

Он отметил, что в 2015 году НКРЭКУ утвердила постановление о розничных ценах на газ на основании распоряжения Кабинета министров прогнозу показателей потребления газа населением Украины на 2015 год.

"Кабмин предоставил комиссии прогнозируемые показатели на 2015 год. По этим показателям потребление газа для населения Украины должно составлять 14 млрд куб. м, из которых собственная добыча - 10, 6 млрд  куб. м. Это входные данные, которые подавали в комиссию. Импорт прогнозировали на уровне 3, 4 млрд куб. м ", - отметил Смешко.

В то же время НАК "Нафтогаз Украины" предоставил Нацкомиссии прогноз, в котором говорилось, что объем импорта должен быть 8,5 млрд куб. м.

"До сих пор на все запросы – откуда взялась цифра 8,5 млрд куб. м вместо утвержденных Кабмином 3,4 млрд  кубов – никакого ответа", - отметил Смешко.

Теги: #тарифи #смешко
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