В Харьковской области с начала избирательной кампании полиция возбудила 30 дел, связанных с выборами

На территории Харьковской области с начала избирательной кампании в полицию поступило 293 сообщения о нарушении закона "О выборах народных депутатов Украины".

"Следователями открыты 30 уголовных производств", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в субботу.

Из этих уголовных производств половина (15 дел) начаты по ст.296 (хулиганство), 8 - по ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя), 6 - по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) и 1 - по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, работники полиции составили 5 административных протоколов: один - по ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и 4 - по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж и информацию о лицах, ответственных за выпуск) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

При проверке 119 заявлений правоохранители не нашли нарушений законодательства.