Выборы2019

Выборы

14:38 13.07.2019

В Харьковской области с начала избирательной кампании полиция возбудила 30 дел, связанных с выборами

1 мин читать
В Харьковской области с начала избирательной кампании полиция возбудила 30 дел, связанных с выборами

На территории Харьковской области с начала избирательной кампании в полицию поступило 293 сообщения о нарушении закона "О выборах народных депутатов Украины".

"Следователями открыты 30 уголовных производств", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в субботу.

Из этих уголовных производств половина (15 дел) начаты по ст.296 (хулиганство), 8 - по ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя), 6 - по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) и 1 - по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, работники полиции составили 5 административных протоколов: один - по ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и 4 - по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж и информацию о лицах, ответственных за выпуск) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

При проверке 119 заявлений правоохранители не нашли нарушений законодательства.

Теги: #нарушения #выборы #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:45 12.07.2019
Зеленский возмущен, что министр Семерак не приехал на совещание по проблемам экологии в Кривом Роге из-за участия в выборах

Зеленский возмущен, что министр Семерак не приехал на совещание по проблемам экологии в Кривом Роге из-за участия в выборах

18:00 12.07.2019
Обыски в ГФС связаны с мировым соглашением с "Филип Моррис" - Власов

Обыски в ГФС связаны с мировым соглашением с "Филип Моррис" - Власов

16:54 12.07.2019
В ГБР подтвердили факт обысков в ГФС

В ГБР подтвердили факт обысков в ГФС

16:33 12.07.2019
Премьер Молдовы попросила у Саакашвили помощи с реформами

Премьер Молдовы попросила у Саакашвили помощи с реформами

15:57 12.07.2019
На выборах в Раду по одномандатным округам баллотируются 161 кандидат-клон – КИУ

На выборах в Раду по одномандатным округам баллотируются 161 кандидат-клон – КИУ

14:58 12.07.2019
Смешко намерен регулярно отчитываться перед избирателями в случае прохождения его политсилы в Раду

Смешко намерен регулярно отчитываться перед избирателями в случае прохождения его политсилы в Раду

14:26 12.07.2019
На Оболони в Киеве неизвестные порезали агитационную палатку партии

На Оболони в Киеве неизвестные порезали агитационную палатку партии

14:14 12.07.2019
В МВД зарегистрировано уже почти 3,4 тыс заявлений о правонарушениях в ходе предвыборной кампании

В МВД зарегистрировано уже почти 3,4 тыс заявлений о правонарушениях в ходе предвыборной кампании

14:01 12.07.2019
"Опора" прогнозирует максимальную явку избирателей на выборах в Раду - на уровне 50%

"Опора" прогнозирует максимальную явку избирателей на выборах в Раду - на уровне 50%

13:51 12.07.2019
"Слуга народа" требует от ЦИК восстановить регистрацию кандидата-мажоритарщика Куницкого

"Слуга народа" требует от ЦИК восстановить регистрацию кандидата-мажоритарщика Куницкого

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

Смешко: Из-за действий НКРЭКУ каждая украинская семья потеряла примерно 20 тыс. грн

Тимошенко: Общее медстрахование позволит украинцам получить качественное и доступное лечение

Новий представник України в ТКГ заявив, що Путін залучив Медведчука до Мінського процесу через Меркель

Порошенко надеется, что позиция стран ЕС остудит "горячие головы" с "новой люстрацией"

Инна Костыря выступила с инициативой перевести Киевскую ОГА в Фастов

Юрий Бойко: Бесперебойная работа газотранспортной системы Украины - это не только газ, это и рабочие места и поступления в бюджет

Вадим Новинский: Вместе с одесситами молимся за мир в нашей стране

Рабинович: До свидания, наша "неласковая" Рада, возвращаться не надо. Мы выбираем жизнь!

Опрос Info Sapiens: Партия Порошенка обходит Оппозиционную платформу

Первый стандарт НАТО - это честь солдата - Садовой

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА