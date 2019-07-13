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12:51 13.07.2019

Тимошенко: Общее медстрахование позволит украинцам получить качественное и доступное лечение

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Тимошенко: Общее медстрахование позволит украинцам получить качественное и доступное лечение

Украинцы должны получать немедленную медицинскую помощь без уплаты поборов, вызвать врача на дом и не платить напрямую за прописанные ним лекарства. Для этого каждый гражданин получит медицинскую страховку, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время пребывания в Чернигове.

Лидер "Батькивщины" отметила: то, что сейчас происходит в медицине – "это не реформа, а это уничтожение украинцев". Она напомнила, что за последние 5 лет ликвидированы почти 500 больниц и поликлиник, 1633 ФАПа (фельдшерско-акушерский пункт), почти 70 тыс. врачей выехали за границу, а 32 тыс. - уволены, а смертность уже вдвое больше рождаемость, отметила она.

Политик убеждена, введение обязательного медицинского страхования – это именно то, что сохранит нашу систему здравоохранения. По этой системе, которая успешно работает во многих европейских странах, работодатель оплачивает страховку для своих работников (получая за это налоговую скидку), а государство – для неработающих, пенсионеров и детей.

Соответствующий закон подавался "Батькивщиной" в парламент, но за несколько лет так и не был рассмотрен.

За это время новая система уже могла бы заработать. Теперь ситуацию надо исправлять немедленно, и это станет одним из первых задач нового правительства, которое будет работать в интересах людей, подытожила Юлия Тимошенко.

Теги: #медицина #тимошенко
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