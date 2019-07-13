Новий представник України в ТКГ заявив, що Путін залучив Медведчука до Мінського процесу через Меркель

Президент Россії Володимир Путін залучив проросійського політика, свого кума Віктора Медведчука до участі в Мінському процесі, підказавши його прізвище канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, заявив новопризначений представник України в політичній підгрупі ТКГ на переговорах в Мінську Роман Безсмертний.

"Згадайте, як Медведчук з'являється у Мінському процесі. От зараз розказують "[екс-президент Петро] Порошенко такий сякий" - та не Порошенко його назвав. Його прізвище першою назвала канцлер Ангела Меркель. <...> Вона назвала на відкритій зустрічі, що цей чоловік міг би бути [в ТКГ] - де він взявся, його прізвище канцлер Меркель знала? Вона почула це прізвище від Путіна", - сказав він в ефірі "Радіо НВ".

Як повідомлялося, Медведчук був членом Тристоронньої контактної групи в Мінську, проте в грудні 2018 року тодішній президент Петро Порошенко повідомив, що той з квітня-травня 2018 року не бере участь в засіданнях ТКГ, а також заявив, що Медведчук фактично є представником президента РФ Володимира Путіна на переговорах Тристоронньої контактної групи.