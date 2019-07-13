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12:09 13.07.2019

Порошенко надеется, что позиция стран ЕС остудит "горячие головы" с "новой люстрацией"

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Порошенко надеется, что позиция стран ЕС остудит "горячие головы" с "новой люстрацией"

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко раскритиковал намерения главы государства Владимира Зеленского провести новую люстрацию.

"Если страны Европейского Союза говорят, что люстрация таким способом является категорически неприемлемой, и тут нельзя сравнивать ситуацию 2014 и 2019 годов, - я думаю, это немного успокоит горячие головы", - приводит высказывание Порошенко пресс-служба партии.

При этом политик убежден: "Они придумали эту инициативу для того, чтобы расчистить дорогу во власть "пятой колоне", господину Портнову – сотруднику Януковича, господину Богдану и таким как они".

Порошенко также отметил, что уже не считает инициативу новой власти по люстрации предвыборным пиаром. "Сейчас я вижу, что ситуации намного серьезнее", - сказал он.

Как сообщалось, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить действие закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Соответствующий президентский законопроект (№10444), расширяющий действие закона о люстрации на ряд избираемых должностей и кандидатов на соответствующие должности, уже внесен в Верховную Раду.

В свою очередь послы стран "Большой семерки" (G7) заявили: "С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служенным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, теперешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая имела место поле Революции Достоинства".

Теги: #порошенко #евросолидарность
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