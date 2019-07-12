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16:37 12.07.2019

Вадим Новинский: Вместе с одесситами молимся за мир в нашей стране

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Вадим Новинский: Вместе с одесситами молимся за мир в нашей стране

Сегодня в Одессе глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский принял участие в Крестном Ходе в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла и празднования чудотворной Касперовской иконы Божией Матери – Небесной Покровительницы Причерноморского края, Одессы. Также в торжествах приняли участие городской голова Одессы Геннадий Труханов, народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов, депутаты фракций "Оппозиционного блока"местных советов Одесской области.

Всего в шествии с Касперовским чудотворным образом Царицы Небесной приняли участие около 5 тысяч человек. Они следовали от Свято-Успенского кафедрального собора на улице Преображенской к Спасо-Преображенскому кафедральному собору на Соборной площади.

Праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы совершил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. На площади перед собором был совершен праздничный молебен, во время которого духовенство во главе с Высокопреосвященнейшим Агафангелом вознесли молитвы о мире в Украине и процветании богохранимой Одессы.

«Пусть чудотворный образ Касперовской иконы Божией Матери хранит Одессу и всю Украину, как сохранил город от вражеских войск в 1854-м году, в Крымскую войну! Молимся за мир в нашей родной стране», – подчеркнул Вадим Новинский в своем обращении к верующим.

Теги: #оппозиционный_блок #новинский
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