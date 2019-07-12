Рабинович: До свидания, наша "неласковая" Рада, возвращаться не надо. Мы выбираем жизнь!

«Хорошо, что уходят «морды лица». Хорошо, что мы не всех увидим в новой Верховной Раде, хотя многие из них побеждают на мажоритарных округах. Но с этим ничего не поделаешь – это выбор народа. В любом случае такой антинародной, такой не принявшей ни одного важного для страны и народа закона Верховной Рады никогда еще не было. И я очень хочу, чтобы мы больше не допустили ошибки и не избрали новую Раду, которая не повторит уходящую».

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович в пятницу в кулуарах парламента.

В частности, парламентарий обратил внимание на то, как голосовал уходящий парламент.

««Он (Зеленский – ред.) разогнал Верховную Раду, которую я ненавижу больше него, мотивируя это тем, что у нее 4% рейтинг доверия. Когда у него будет 4% рейтинг, он уйдет? Буквально вчера эта Рада принимала Избирательный кодекс, и делала это с грубейшими нарушениями закона. Напомню обещание президента Зеленского – они не подпишет ни один закон, который принят с нарушениями. И мне интересно, подпишет глава государства этот закон или нет. Если подпишет, значит, он растоптал еще одно свое обещание. Впрочем, мы уже к этому привыкли, как и к тому, что 2/3 в списке партии «Слуга народа» – безработные. Ничего скоро трудоустроятся!» – заявил Вадим Рабинович, назвав при этом мажоритарную систему «преступлением», а хождение власти по «трупам законов» для достижения пусть даже светлой цели – неправильным.

«Напомню еще одно обещание президента – так называемого «телефонного права» не будет. И тут же он сам в «прямом эфире» звонит СБУ и просит наказать «черта». Зеленский обещал встать на колени ради мира, а теперь «послал» этот мир. Но «слуга народа» так не поступает – так поступает барин, в которого превратился Зеленский», – подчеркнул Вадим Рабинович.

Несмотря на все это, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За життя» считает, что на президентских выборах украинцы сделали правильный выбор.

«Мы, и я в том числе, проголосовали за Зеленского для того, чтобы изменить свою страну. И правильно все сделали: мы убрали из власти одного из самых одиозных личностей в истории Украины – Порошенко, который вел нас к гибели. Но, к сожалению, сегодня Зеленский превратился в Порошенко: преследует журналистов, «мира не будет», о тарифах «пошутили»«, – констатировал политик.

Вадим Рабинович дал совет новому президенту. «Посадите всех за один стол, почитайте мирный план «Оппозиционной платформы – За життя». Но им не нравится названия нашего плана, не нравится Медведчук, а сам план они не читали и мира просто не хотят, как не хотят они и снижения тарифов. Мы поехали в Москву – получили возбуждение уголовного дела, поговорили о снижении цены на газ – уголовное дело, освободили пленных – уголовное дело. Вы что, сдурели, что ли?» – возмутился Вадим Рабинович.

«Мы должны сделать выводы, готовы ли мы дальше кормить свору из 450 дармоедов, которые будут грабить страну и больше не делать ничего. Слуга народа должен жить немного хуже народа, потому что слуга, который живет лучше своего хозяина – это странный слуга. Поэтому я хочу, чтобы на избирательные участки 21 июля мы все пришли с четким пониманием: менять надо не шило на мыло, а «розум на розум» – его трошки не было, так давайте добавим, еще не хватает – добавим еще», – предложил парламентарий.

Вадим Рабинович оценил и свою работу в Верховной Раде Украины восьмого созыва.

«Я прошел эту Раду достойно, не голосовав ни за криминальные режимы Яценюка, ни за бюджеты Гройсмана. Я не поддержал ни один закон, который бы противоречил интересам украинского народа! Мы создали силу – «Оппозиционную платформу – За життя», которая может установить мир. Да, мы – не идеальны, но эффективны, и сможем снизить тарифы, сможем помочь нашей стране развиваться демократическим путем. Ту страну, которую намерены строить мы – это большая Европа, чем та, куда ведет нас эта власть. В Европе не закрывают телеканалы, не запугивают журналистов. В Европе первые лица государства не угрожают чиновнику расправой в прямом эфире, не называют оппонентов «чертями», «плохими»«, – обратил внимание народный депутат.

Впрочем, есть и некий прогресс, считает Вадим Рабинович: «Мы съездили в Москву и тем самым хоть подтолкнули Зеленского на звонок Путину, и это положительный сигнал. Ну, хоть какой-то прогресс!.. Зеленский упоминает нас Медведчуком в своих выступлениях – это хорошо, значит, слышит слова о мире. Желаю ему стать все же Голобородько, но пока он становится Порошенко».

«Я посмотрел предвыборный ролик партии Порошенко, где в лице его главных врагов я увидел себя. Это здорово! Если я его враг, и он это признает – это замечательно! Новый президент Зеленский тоже упоминать начал. Видимо, они с Порошенко – братья навек. Они публично только ссорятся, а на самом деле – одинаковые. Я взял выступления Порошенко по вопросам внешней политики и первые выступления Зеленского по тем же вопросам и складывается такое ощущение, что им пишет тексты один и тот же автор. Буква в букву! Сегодня советник Зеленского уже говорит, что русскому языку надо дать новое название, а Россию переименовать в Московию. И это говорит один из главных его советников!» – возмутился сопредседатель «Оппозиционной платформы – За життя».

Вадим Рабинович считает, что «сегодня люди обольщены, но нужно скорее принимать решения и наблюдать за «изменениями».

«Есть другие партии на нашем фланге, которые рассчитывают только на то, что их перепутают с нами! Не путайте: тарифы и мир – это шестой номер в избирательном бюллетене! Это «Оппозиционная платформа – За життя», а не те, кто оппозицией претворяется. Нормальная жизнь – №6. До свидания наша «неласковая» Рада. Возвращаться не надо! Я хочу, чтобы с новой Радой мы начали строить страну. Нужно прекратить принимать законы на потребу лозунгам, а строить страну! Все наши соседи процветают, одни мы обречены на войну и крики», – констатировал политик.

Вадим Рабинович считает, что Украина не просто идет на выборы. «Мы должны попрощаться с нашим прошлым, где под лозунгами о патриотизме «обжирали» Украину, грабили, ввергли в войну, наживаются на ней и никто – ни Порошенко, ни Свинарчук, не сидит. Зато садят журналистов, а Луценко вообще сказал, что возбудит уголовное дело за фильм, который собираются показать по телеканалу «112 Украины», и который занял первое место на международном фестивале. Что вы, гадюки, делаете? Вы нас в Северную Корею загоняете. Куда мы идем?» – возмутился народный депутат.

«Мы должны думать о завтрашнем дне. Надо проголосовать за мир, нормальные тарифы, за жизнь в нашей стране. Мы все поделились на тех, кто «за жизнь» и те, кто против. Нам осталась неделя до выбора – мир или война. Поэтому нужно взять голову в руки подумать о себе и семьях, и проголосовать за №6 – за мир и жизнь!», – призвал Вадим Рабинович.