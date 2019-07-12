Выборы2019

Выборы

15:57 12.07.2019

На выборах в Раду по одномандатным округам баллотируются 161 кандидат-клон – КИУ

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На выборах в Раду по одномандатным округам баллотируются 161 кандидат-клон – КИУ

На выборах в Верховную Раду в 48 из 199 одномандатных избирательных округов зарегистрированы кандидаты в депутаты, имеющие одинаковые фамилии с более рейтинговыми политиками (так называемые "клоны"), всего в мажоритарных округах баллотируется 161 кандидат-однофамилец, сообщает общественная организация "Комитет избирателей Украины".

По информации КИУ, больше всего однофамильцев в избирательном округе №133 (Одесская область, г.Одеса) - 9 человек.

"На этом же округе баллотируется кандидат Александр Зеленский, который является самовыдвиженцем, но в биографии указывает, что работает в ООО "Слуга Народа-СЭ", - сказано в сообщении.

В округе №137 (Одесская область , г.Подольск) и округе №34 (Днепропетровская область, пгт.Царичанка) зарегистрировано по 8 кандидатов-однофамильцев.

В Киевской области в мажоритарном округе №92 (г.Узин) баллотируются 7 кандидатов-однофамильцев,

В округе №33 (Днепропетровская область, г.Кривой Рог) зарегистрировано 6 "клонов".

КИУ отмечает, что использование кандидатов-клонов на выборах является манипулятивной технологией, цель которой – отобрать голоса у более рейтинговых кандидатов.

"Однако наличие одинаковой фамилии с любым из других кандидатов не является юридическим основанием для отмены регистрации такого лица, даже если оно является клоном рейтинговых местных политиков", - отмечают в КИУ.

Теги: #киу #выборы
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