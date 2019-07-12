Опрос Info Sapiens: Партия Порошенка обходит Оппозиционную платформу

Поается на языке оригинала

За результатами опитування дослідницького агентства Info Sapiens, в Верховну Раду пройшли б п’ять партій.

Дані опитування свідчать, що за партію Слуга народу готові проголосувати 43,4% серед тих, хто планує прийти на вибори і 45,2% від тих, хто визначився з вибором. За Європейську солідарність — 9,7% і 10,1% відповідно, Опозиційну платформу - за життя — 8,9% і 9,3%, ВО Батьківщина — 8,1% і 8,4%, партію Голос — 7,6% і 7,9%.

Решта партій набирають менш ніж 5% голосів, які визначилися з вибором.

Крім того, 57% дорослого населення України швидше за все підуть голосувати 21 липня і оцінюють імовірність участі у виборах на 7−10 за 10-бальною шкалою.

Опитування проведене методом особистого інтерв'ю вдома у респондента. Вибірка дослідження становить 880 осіб у віці від 18 років.

Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2% для показників, близьких до 10%, 1,4% для показників, близьких до 5%.

Дослідження проводилося 27 червня — 7 липня 2019 року.