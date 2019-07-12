Выборы2019

Выборы

14:58 12.07.2019

Смешко намерен регулярно отчитываться перед избирателями в случае прохождения его политсилы в Раду

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Смешко намерен регулярно отчитываться перед избирателями в случае прохождения его политсилы в Раду

 Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко заявляет, что будет регулярно отчитываться перед избирателями в случае успешного прохождения его политической силы в парламент по итогам внеочередных выборов 21 июля.

"Мы выступаем за конституционную демократию, а это значит подотчетность: все время подотчетность", – сказал Смешко на пресс-конференции в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Политик отметил, что "Сила и честь" выступает за ликвидацию депутатской неприкосновенности одновременно с принятием законодательства по импичменту президента.

Смешко заявил о необходимости соблюдения Конституции всеми государственными чиновниками, а также отметил проблему недоверия к закону со стороны граждан Украины.

Теги: #сила_и_честь #выборы #смешко
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