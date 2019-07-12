Выборы2019

Выборы

14:14 12.07.2019

В МВД зарегистрировано уже почти 3,4 тыс заявлений о правонарушениях в ходе предвыборной кампании

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В МВД зарегистрировано уже почти 3,4 тыс заявлений о правонарушениях в ходе предвыборной кампании

 Полиция зарегистрировала более трех тысяч заявлений о правонарушениях в ходе избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля, и уже с 15 июля все подразделения МВД переходят на усиленный режим несения службы.

Как рассказал в пятницу на брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко, с 14 июня бюллетени будут завозиться в окружные избирательные комиссии, а с 18 по 20 июля будут доставлены в участковые комиссии. По его словам, правоохранители обеспечат сопровождение доставки из остальных документов.

Стойко рассказал, что за минувшие сутки зарегистрировано максимальное количество сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом - 324. Всего, по его словам, зарегистрировано с начала избирательной кампании 3383 сообщения о правонарушениях, открыто 167 уголовных производств, составлено 695 административных протоколов.

"Все подразделения МВД готовы практически к проведению выборов", - сказал Стойко, отметив, что с 15 июля МВД переходит на усиленный вариант несения службы.

В частности, по его словам, пограничники будут усиленно контролировать недопущение диверсионных групп накануне и в день выборов.

Отвечая на вопрос о том, есть ли информация о том, что будут подводиться избиратели с оккупированной территории, Стойко сказал: "Пограничная служба работает в усиленном режиме. И с 15 июля вообще перейдет на чрезвычайный режим работы. Мы все отслеживаем, работает пограничная разведка, мы знаем, кто и что хочет, но не допустим ни диверсий, ни дестабилизации".

"И никакого подвоза избирателей не будет. И те граждане Украины, кто хочет проголосовать в Херсонской области из Крыма, будут голосовать, и граждане Украины на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях проголосуют, но, поверьте, никаких подвозов мы не допустим", - сказал он

По словам советника министра, в Одессе, Харькове и Львове будут дислоцировался самолеты и вертолеты для оказания экстренной помощи в случае чрезвычайных ситуаций.

Также он отметил, что не следует говорить о возможном срыве выборов из-за сообщений о якобы минировании.

Стойко напомнил, что МВД активно работает с гражданской сетью "Опора" в контексте недопущения нарушений, связанных с избирательным процессом, и своевременном реагировании на произошедшие правонарушения, также опора проводила тренинги для полицейских на местах.

Председатель правления "Опоры" Ольга Айвазовская отметила, что по 699 сообщениям "Опоры" полиция открыла 38 уголовных производств. 60% заявлений, по ее словам, касаются нарушения правил ведения агитации, есть также факты нарушения благоустройства.

"Есть несколько фактов разжигания вражды под призывами, которые распространяются кандидатами... Это очень серьезно несмотря на то, что из немного... Эти факты должны качественно расследоваться. В частности, два из них касаются "Оппозиционной платформы - За життя", - отметила Айвазовская.

Теги: #правонарушения #мвд #выборы
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