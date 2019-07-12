"Опора" прогнозирует максимальную явку избирателей на выборах в Раду - на уровне 50%

Гражданская сеть "Опора" прогнозирует, что максимальная явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду составит около 50%.

"Мы не прогнозируем высокой явки избирателей. К сожалению, летний период негативно влияет на этот аспект", - сказала председатель правления "Опоры" Ольга Айвазовская на брифинге в пятницу в Киеве.

Она напомнила, что накануне президентских выборов социология показывала явку около 80%.

"Накануне парламентских о готовности голосовать заявляют около 60%. От этой цифры отнимаем 15, а то и 20 и понимаем, что явка будет между 40% и 50% максимум",- отметила Айвазовская.

Предправления "Опоры" сообщила, что по состоянию на сегодняшний день 163 тыс. граждан временно сменили место голосования. "Фактически осталось время до 15 июля (для смены места голосования)", - добавила она.

По словам Айвазовской, небольшое количество украинцев, сменивших место голосования, также свидетельствуют о том, что нет какой-то незаконной агитации с оккупированной территории для голосования на подконтрольной Украине территории.

Вместе с тем, по ее словам, это ситуация должна быть на контроле, так как накануне вы выборов обстановка может измениться.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко призвал украинцев, желающих проголосовать на парламентских выборах, поторопиться со сменой места голосования, если они не будут находиться в день голосования по месту прописки.