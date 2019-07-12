"Слуга народа" требует от ЦИК восстановить регистрацию кандидата-мажоритарщика Куницкого

Партия "Слуга народа" поддерживает позицию своего кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" по мажоритарному округу №169 (г.Харьков) Александра Куницкого относительно обжалования решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отмене его регистрации и видит в этом решении политический мотив.

Как пояснил юрист партии Александр Качура, решение ЦИК об отмене регистрации Куницкого было принято с грубым нарушением закона, поскольку Комиссия не учла позицию представителя партии и объяснения кандидата о том, что он находился за пределами Украины в связи с командировкой.

"Продолжительность пребывания Александра Куницкого за границей не была больше, чем это разрешено требованиями законодательства. Мы это озвучивали, однако ЦИК этот факт учитывать отказалась", - пояснил представитель партии, адвокат Александр Качура.

Он также отметил, что жалоба от заявителя, на основании которого было вынесено постановление ЦИК об отмене регистрации Куницкого, была подана с нарушением законодательства в части упущения сроков.

Как сообщалось, 11 июля ЦИК на своем заседании отменила регистрацию Куницкого на выборах.

По информации от Государственной пограничной службой Украины, в течение последних пяти перед днем внеочередных выборов 21 июля Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года).

При этом комиссия не приняла во внимание доводы Куницкого, что он отсутствовал в Украине в связи с пребыванием в служебных командировках, касающихся выполнения редакционных заданий "1+1 Продакшн", и его общественной деятельностью как члена организации "Всеукраинское студенческое братство "Элита нации". В ЦИК указали, что Куницкий не предоставил доказательств в подтверждение своих трудовых отношений.

Куницкий заявил, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов в интересах другого кандидата по этому округу Александра Грановского.

"ЦИК сняла мою кандидатуру с выборов! Грановский прекрасно знает, что я восстановлюсь через суд и выиграю по 169 округу! 9 "замотивированных" Грановским членов ЦИК проголосовали против меня! 7 членов ЦИК были против моего снятия. Это как раз и есть четкий сигнал политического давления! Ни один не воздержался! По информации, которую мне сообщили, Порошенко лично звонил членам ЦИК и "топал ногами", чтобы меня снимали под любым предлогом!", - написал он на своей странице в Facebook в четверг вечером.

Как известно, в округе №169 баллотируется в парламент как самовыдвиженец народный депутат Александр Грановский, который в нынешней Верховной Раде входил во фракцию Блока Петра Порошенко, а 29 мая заявил о выходе из партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", которая переименована в "Европейскую солидарность".