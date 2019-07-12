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11:39 12.07.2019

Суд отменил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду - адвокат

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Суд отменил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду - адвокат

Шестой апелляционный административный суд Киева упразднил постановление Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина кандидатом в депутаты из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Шестой апелляционный административний суд отменил откровенно незаконное постановление ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты Украины", - написал на своей странице в соцсети Фейсбук адвокат Артем Захаров.

Как сообщалось, 5 июля Центризбирком на очередном заседании в пятницу отменил регистрацию кандидатом в депутаты Кузьмина из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что еще 20 июня 2019г. в ЦИК было направлено письмо, в котором сообщалось о расследовании уголовного производства по подозрению Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. В письме также указано, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение Р.Кузьмина на территории Украины не представилось возможным. Он объявлен в розыск, проведение которого поручено Национальной полиции и СБУ. Также, по данным правоохранительных органов, Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на временно оккупированной территории АР Крым, но и на территории Российской Федерации.

Кузьмин находится в розыске. Он является подозреваемым в уголовном производстве от 25.09.2015г., которое касается, в частности, злоупотребления властью или служебным положением.

Теги: #кузьмин #суд #цик
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