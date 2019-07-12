Садовой: "За преступления нужно наказывать, а не только люстрировать"

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На переконання лідера «Самопомочі» Андрія Садового, сьогодні люстрацією намагаються підмінити правосуддя. Натомість Україні в першу чергу треба встановити справедливість, і тільки потім обговорювати можливі зміни до закону про очищення влади.

«За останніх 5 років ми бачили сотні викривальних журналістських розслідувань, але я не пригадую жодного випадку, щоби хтось із топ-посадовців був покараний Крали мільйонами, розкрадали оборонний бюджет – хто поніс покарання? Ніхто!», – наголосив політик в ефірі ток-шоу «Право на владу».

Нагадаємо, за словами Садового, закон про люстрацію зробив єдину річ – не дав «тим бандитам, які працювали з Януковичем, далі бути при владі».

«Але те, що вони мають бути покарані, це однозначно. Так само, як мають бути покарані ті, хто після цього займався грабунком нашої країни, в тому числі в «Укроборонпромі» та в інших структурах», – наголошує Садовий.