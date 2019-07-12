Первый стандарт НАТО - это честь солдата - Садовой

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Із чим українські військові повертаються з війни? Як їм віддячує держава?

За словами лідера «Самопомочі», міського голови Львова Андрія Садового, у Львові кожен військовий, повертаючись з війни, отримує від громади міста матеріальну допомогу у розмірі 100 000 гривень.

Якщо ж військовий – сирота, або отримав важкі поранення, або, не дай Бог, родина втратила годувальника, таким людям місто дає квартиру.

«Одноразову виплату 100 тисяч гривень за три роки у Львові отримали вже більше 2400 ветеранів. І при формуванні бюджету на цей рік фракція «Самопомочі» в парламенті закликали уряд запровадити таку програму по всій країні. Чому цього не можна зробити? Адже гідність солдата – це перший стандарт НАТО», – наголошує Андрій Садовий.