Зубко призывает политсилы со следующей недели начать консультации по продолжению реформы децентрализации

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко призывает политические силы со следующей недели начать консультации по продолжению реформы децентрализации Украины.

"Мы со следующей недели начинаем консультации с каждой политической силой, которая изъявит желание относительно реформы децентрализации, ее состояния, ее вызовов, ее будущей маршрутной картой, и что именно будет необходимо сделать в будущем парламенте, для того, чтобы принимать те решения, которые позволят не только завершить процесс объединения, но говорить о секторальных реформах, о процессе передачи полномочий, об изменениях в Конституцию, о принятии закона про службу в органах местного самоуправления, о новом административно-территориальном устройстве и о новой системе координат, которая позволит в будущем управлять европейской Украиной", - сказал Зубко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Вице-премьер призвал подавать заявки на обсуждение уже со следующей недели. По его мнению, это должно привести к тому, что в будущем коалиционном соглашении будет составлена маршрутная карта, которая позволит провести реформу децентрализации по европейской модели и стандартам.

Зубко отметил, что по состоянию на сегодня в Украине сформировано 924 объединенные территориальные громады.