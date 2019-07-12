Выборы2019

Выборы

11:05 12.07.2019

Зубко призывает политсилы со следующей недели начать консультации по продолжению реформы децентрализации

1 мин читать
Зубко призывает политсилы со следующей недели начать консультации по продолжению реформы децентрализации

 Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко призывает политические силы со следующей недели начать консультации по продолжению реформы децентрализации Украины.

"Мы со следующей недели начинаем консультации с каждой политической силой, которая изъявит желание относительно реформы децентрализации, ее состояния, ее вызовов, ее будущей маршрутной картой, и что именно будет необходимо сделать в будущем парламенте, для того, чтобы принимать те решения, которые позволят не только завершить процесс объединения, но говорить о секторальных реформах, о процессе передачи полномочий, об изменениях в Конституцию, о принятии закона про службу в органах местного самоуправления, о новом административно-территориальном устройстве и о новой системе координат, которая позволит в будущем управлять европейской Украиной", - сказал Зубко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Вице-премьер призвал подавать заявки на обсуждение уже со следующей недели. По его мнению, это должно привести к тому, что в будущем коалиционном соглашении будет составлена маршрутная карта, которая позволит провести реформу децентрализации по европейской модели и стандартам.

Зубко отметил, что по состоянию на сегодня в Украине сформировано 924 объединенные территориальные громады.

Теги: #зубко #децентрализация #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:31 12.07.2019
Палата представителей США одобрила поправку в законопроект оборонного бюджета на 2020-й год о новых санкциях в отношении России

Палата представителей США одобрила поправку в законопроект оборонного бюджета на 2020-й год о новых санкциях в отношении России

02:38 12.07.2019
Куницкий заявил, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов, но он восстановится через суд

Куницкий заявил, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов, но он восстановится через суд

22:56 11.07.2019
ЦИК уже зарегистрировала 755 официальных наблюдателей на внеочередных парламентских выборах

ЦИК уже зарегистрировала 755 официальных наблюдателей на внеочередных парламентских выборах

19:14 11.07.2019
Полиция Харьковской области с начала избирательной кампании возбудила 27 дел, связанных с выборами

Полиция Харьковской области с начала избирательной кампании возбудила 27 дел, связанных с выборами

16:54 11.07.2019
"Оппозиционная платформа – За жизнь" ждет от Зеленского переговоров с Путиным о мире

"Оппозиционная платформа – За жизнь" ждет от Зеленского переговоров с Путиным о мире

16:43 11.07.2019
Фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут 21 июля "Национальный экзит-пол" на парламентских выборах

Фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут 21 июля "Национальный экзит-пол" на парламентских выборах

16:29 11.07.2019
Путин заявил о готовности обсуждать расширение "нормандского формата" после проведения парламентских выборов в Украине

Путин заявил о готовности обсуждать расширение "нормандского формата" после проведения парламентских выборов в Украине

13:15 11.07.2019
На Западной Украине контрабандные деньги используются для вмешательства в избирательный процесс – Аваков

На Западной Украине контрабандные деньги используются для вмешательства в избирательный процесс – Аваков

12:30 11.07.2019
Рада приняла в целом Избирательный кодекс с системой открытых списков на выборах в парламент

Рада приняла в целом Избирательный кодекс с системой открытых списков на выборах в парламент

12:29 11.07.2019
Климкин: Пришло время сделать нелидерскую команду в Украине

Климкин: Пришло время сделать нелидерскую команду в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

"Цифровое вещание в Украине контролирует фирма, созданая Януковичем", - Садовой

Офис правовой помощи для нацменьшинств: в Харькове Грановским подписан важный меморандум

Однофамилец журналиста Александра Дубинского снялся с выборов и написал обращение к избирателям 94 округа

Смешко: В парламенте нужны люди, которые с первого дня будут работать, а не учится

Смешко: Все ждут от Зеленского чуда, но без опытной команды он не сможет его сделать

"Оппозиционная платформа – За жизнь" ждет от Зеленского переговоров с Путиным о мире

Юрий Бойко: Прямой контракт на поставки газа из РФ может быть подписан уже в августе

"Оппозиционный блок" добился принятия Избирательного кодекса с открытыми списками

Порошенко: Принятие Избирательного кодекса - это историческое решение украинского парламента

"Самопомич" - единственная фракция, которая дала 100% голосов за новый Избирательный кодекс

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА