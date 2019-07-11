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18:21 11.07.2019

Офис правовой помощи для нацменьшинств: в Харькове Грановским подписан важный меморандум

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Офис правовой помощи для нацменьшинств: в Харькове Грановским подписан важный меморандум

Тринадцать национальных меньшинств и диаспор, проживающих в Харькове, подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Народный депутат Украины Александр Грановский считает, что главная цель договоренностей – улучшить условия жизни нацменьшинств.

Об этом в своем сюжете сообщает «112 канал». Подписанию меморандума предшествовала встреча с нардепом Александром Грановским, который и стал ее инициатором. Подписи под документом поставили представители Грузии, Афганистана, Пакистана, Таджикистана, Казахстана, Ирана, Ирака, Ливии и других стран. Президент Ассоциации афганских граждан Сиддик Хваджа Хафизулла отмечает, что в большинстве случаев представители нацменьшинств сталкиваются с правовыми вопросами. «В Харькове очень много диаспорных общин. Многие уже граждане Украины, которые имеют детей и семью. Но всегда возникают какие-то вопросы, именно правовые, нам нужно, чтобы рядом был человек, который мог нам всегда оказать пассивную помощь. Я знаю Александра Михайловича очень давно, это уважаемый человек и грамотный юрист », – заявил Сиддик Хваджа Хафизулла.

По словам Александра Грановского, сотрудничество будет развернуто для утверждения верховенства права, взаимосвязей представителей диаспор с государством в общественной и других сферах жизни. «Родилась идея подписать такой меморандум, создать отдельный офис, который бы занимался чаще всего правовыми проблемами представителей национальных меньшинств области», – объясняет специфику встречи Грановский.

По его словам, реализация проекта поможет решить не только проблемы бытового уровня, но также связанные с образованием и миграционными процессами. «Я чувствую, с каким количеством проблем нам придется столкнуться. Они будут самыми разными, начиная от бытовых, которых тоже достаточно, и заканчивая проблемами культуры, проблемами образования, проблемами жизни в стране и миграционными. Поэтому мы к этим задачам готовы, мы их будем соответствующим образом выполнять», – добавил Александр Грановский.

Напомним, ранее депутат провел встречу с общественными деятелями Харькова по поводу проблемы распространения наркотиков в городе.

Теги: #мнения2019
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