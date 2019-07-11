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18:12 11.07.2019

Смешко: В парламенте нужны люди, которые с первого дня будут работать, а не учится

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Смешко: В парламенте нужны люди, которые с первого дня будут работать, а не учится

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У «Сили і Честі» є величезна лава запасних для виконавчої влади — близько семи тисяч людей, де є навіть діючі співробітники силових структур і державних органів. Про це завив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко в інтерв’ю журналісту Юрію Бутусову.

«У мене лава запасних для виконавчої гілки влади величезна. У нас є громадське об’єднання «Сила і Честь» – близько семи тисяч людей, де є навіть діючі співробітники силових структур і державних органів. Але вони в парламент не підуть. Більшість з них навіть не хоче цього, і не вміють, бо вони професіонали своєї справи. А для парламенту потрібні ті, хто з першого дня вчитися не будуть. Вони прийдуть і повинні відновити правове поле. Закони, які зараз в Україні, фактично, для корупціонерів, а не для простої людини. Законі такі, що засудити неможливо політичну  корупцію. Агресора навіть неможливо покарати за нашим законом», — наголосив Ігор Смешко.

За словами політика, перша функція – це відновлення економіки, збройних сил, правового поля, дипломатичне супроводження, законодавче. «І друге, дуже важлива функція. Я зустрічався з послом дуже поважної західної країни, який працював в минулі часи в Україні. І він сказав: «Ми настільки були вражені, такі сподівання – перший Майдан, другий Майдан… Але українці до цього часу не розуміють, що демократія – це не тільки щастя вибору, це не ЗМІ, де вільно можна говорити все, що захочеш. Це перш за все вміння контролювати владу», — зазначив лідер партії «Сила і Честь».

«Будь яку владу, яку ви обираєте двічі після Майданів, якщо ви її не контролюєте, то вона загниває. А це може робити тільки законодавча гілка влади, ті люди, які знають технологію контролю», — підсумував Ігор Смешко.

Теги: #сила_и_честь #смешко
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