Смешко: Все ждут от Зеленского чуда, но без опытной команды он не сможет его сделать

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Немає сумнівів в щирості президента і в тому, що він хоче бути успішним президентом і державником. Але в нього немає державного досвіду. Про це завив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко в інтерв’ю журналісту Юрію Бутусову.

«Третій Майдан, який відбувся, – віртуальний. Ці вибори, ці 73% людей зрозуміли, що вийти на Майдан зараз небезпечно. Сотні тисяч пройшли вже через АТО, кількість зброї яка є, ворог стоїть на кордоні, втомленість Заходу… Хвала богу, ми пройшли цей іспит і законно обрали президента», — зазначив Ігор Смешко.

Він наголосив, що не сумнівається в щирості президента і в тому, що він хоче бути успішним президентом і державником, як він був успішним представником шоу-бізнесу.

«Але в нього немає команді, немає партії, яка стоїть за ним. В нього немає державного досвіду. Ми стоїмо перед реальною загрозою: на кордоні стоїть ворог, мета якого знищення – незалежності України. Захід втомлений, а очікування народу зашкалюють, нетерплячість зашкалює і всі бажають дива від президента. А диво він сам по собі зробити не може», — зазначив Ігор Смешко.