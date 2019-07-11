Фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут 21 июля "Национальный экзит-пол" на парламентских выборах

Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им.Александра Разумкова проведут "Национальный экзит-пол" на внеочередных выборах в Верховную Раду.

"Консорциум в составе вышеназванных организаций проведет 21 июля, в день выборов в Верховную Раду Украины, опросы на выходе с избирательных участков. Главная цель проекта – обеспечить эффективный общественный контроль над честностью выборов. Реализация проекта будет проходить под контролем Наблюдательного совета, в который вошли лидеры общественных организаций, ведущие украинские журналисты и эксперты", - говорится в сообщении Фонда "Деминициативы" в четверг.

21 июля в 19:45 на пресс-конференции в информагентстве "Укринформ" обнародуют результаты опроса по состоянию на 18:00, а в 22:00 на пресс-конференции обнародуют обновленные данные (по состоянию на 20:00).

Полевой этап исследования будут осуществлять КМИС и Центр Разумкова. Генеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков - больницы, тюрьмы, воинские части, зарубежные участки, и за исключением оккупированных территорий). Выборка будет репрезентативной для Украины в целом и для ее 4 регионов (Запад, Центр, Восток, Юг). Результаты опроса будут представлены в общенациональном масштабе и в разрезе четырех регионов.

Количество избирательных участков - 300 (по 150 для каждой социологической компании). Объем выборки - около 13 000 респондентов (в зависимости от явки избирателей). Количество опрошенных на каждом участке - примерно 43 респондента в среднем. Интервьюеры будут иметь специальные бейджи с символикой Национального экзит-пола.

Статистическая погрешность выборки с учетом дизайн-эффекта не превышает 1,3%, но есть еще ошибки, которые зависят от различных факторов. Исходя из опыта предыдущих экзит-полов, проведенных по такой же методологии, социологи предполагают, что погрешность выборки не превысит 2,5% для лидеров и будет в пределах 0,5-1% для других партий.

Национальный экзит-пол на парламентских выборах-2019 осуществляется при финансовой поддержке международных доноров: программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой Pact в Украине, представительства ЕС в Украине, Международного фонда "Видродження", посольства Канады в Украине.