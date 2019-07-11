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16:15 11.07.2019

Юрий Бойко: Прямой контракт на поставки газа из РФ может быть подписан уже в августе

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Юрий Бойко: Прямой контракт на поставки газа из РФ может быть подписан уже в августе

Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко, комментируя журналистам итоги встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве.

Юрий Бойко отметил, что прямой контракт на поставки газа из РФ может быть подписан уже в августе. "У нас состоялась очень хорошая плодотворная встреча. Мы подвели итоги наших предварительных переговоров, и практически поставили точку в готовности заключить прямой контракт на закупку российского газа. В августе мы этот контракт подпишем, а это значит, что будут снижены коммунальные тарифы и снижены цены на все товары, в себестоимости которых есть газ. В первую очередь это хлеб, сахар – да практически всё, что люди покупают каждый день. Например, в себестоимости хлеба газовая составляющая – 70%. Если сейчас буханка хлеба стоит 15 гривен, то будет стоить 10. Для большинства людей, особенно пенсионеров, это существенная разница. Я очень рад, что этот контракт будет, он позволит существенно снизить стоимость газа и будет действовать на благо граждан нашей страны", – подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - за жизнь".

Он пояснил, что происходит с закупкой газа сегодня. "На самом деле газ, который мы используем – это российский газ. Но по документам предыдущая власть оформляла его как реверс, и он получался на 100 долларов дороже, чем если бы закупался напрямую у "Газпрома". Вот этот виртуальный реверс мы и хотим убрать, и нет никакой конспирологии. Будет прямой контракт без посредников, и цена для Украины на 25% дешевле, чем сегодня", – резюмировал Юрий Бойко.

Теги: #оппозиционная_платформа #газ #бойко
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