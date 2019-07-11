Порошенко: Принятие Избирательного кодекса - это историческое решение украинского парламента

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"Ухвалення Виборчого кодексу – це історичне рішення українського парламенту. Адже реформування виборчої системи – це одна із головних вимог Майдану і Революції Гідності. Я радий, що вона реалізувалася!

Завдяки наполегливості голови Верховної Ради Андрія Парубія та консолідованості демократичних сил, у тому числі і моєї команди, цей кодекс був підтриманий.

Переконаний, що Україна, яка зробила виборчий процес більш прозорим та відкритим, стала на крок ближче до цивілізованої Європи." - написав Петро Порошенко у своєму Facebook.