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13:19 11.07.2019

"Самопомич" - единственная фракция, которая дала 100% голосов за новый Избирательный кодекс

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"Самопомич" - единственная фракция, которая дала 100% голосов за новый Избирательный кодекс

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Сьогодні, в останній пленарний день чинного скликання, Верховна Рада України 230-ма голосами ухвалила новий Виборчий кодекс, який передбачає проведення виборів до парламенту на пропорційній основі з відкритими списками.  

Як наголошує голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк, «Самопоміч» прийшла в парламент у 2014 році з ідеєю пропорційної системи виборів із відкритими списками.

«Ми протягом 5 років «товкли» цей закон. Ми робили його, в тому числі, нашими руками, зокрема колосальною роботою народного депутата Руслана Сидоровича.  І сьогодні, в останній пленарний день голосування Верховної Ради 8 скликання, «Самопоміч» стовідсотковою явкою і стовідсотковою підтримкою нового Виборчого кодексу показала – ми на шляху до розвитку», – каже Березюк. 

Однак, народний депутат зауважує – радіти рано. Треба, щоб ухвалений Виборчий кодекс ще підписав президент. 

«І також треба, щоб всі українці на наступних чергових виборах проголосували і сформували парламент за цим законом. Тоді буде перемога, і тоді ми скажемо, що ми на правильному шляху», – підсумовує Березюк.

Теги: #самопомич #избирательный_кодекс #березюк
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