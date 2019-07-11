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12:39 11.07.2019

Reckitt Benckiser заплатит $1,4 млрд для урегулирования претензий в США

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Британская Reckitt Benckiser заплатит $1,4 млрд для урегулирования претензий властей США, связанных с расследованием продаж и маркетинга лекарственного средства Suboxone Film, препарата для лечения опиоидной наркомании бывшего подразделения компании Indivior Plc.

Как говорится в пресс-релизе Reckitt, она заключила соглашения с американским Минюстом и Федеральной торговой комиссией США, чтобы положить конец затянувшемуся расследованию в отношении компании в связи с Indivior, а также претензиям, связанным с программой медицинского страхования Medicaid.

Indivior была полностью отделена от группы в 2014 году, по данным Reckitt. Ранее в этом году федеральные прокуроры США обвинили Indivior в организации многомиллиардной мошеннической схемы с целью увеличения продаж Suboxone Film. Indivior отрицает обвинения.

Reckitt сообщила, что всегда действует в соответствии с законом, и оспорила утверждения о каком-либо противоправном поведении со своей стороны. Урегулирование отвечает наилучшим интересам компании и ее акционеров, отмечается в пресс-релизе.

Как отмечается, оно также позволит Reckitt сохранить участие во всех американских правительственных программах.

Reckitt Benckiser производит и продает сотни наименований бытовой химии и медицинских препаратов, включая чистящие средства Cilit Bang и Vanish, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex, более чем в 200 странах мира.

Акции компании на торгах в четверг дорожают на 2,5%. С начала года капитализация Reckitt выросла на 9,6%, до 45,6 млрд фунтов стерлингов.

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