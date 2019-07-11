Климкин: Пришло время сделать нелидерскую команду в Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин констатирует, что на данный момент не нашел команды, которой бы полностью доверял, для своего похода в политику.

"…у меня были предложения, не буду говорить от кого. Меня раскрутили на то, что я вел переговоры со Славой Вакарчуком (лидер партии "Голос" - ИФ). Но команды, которой бы я доверял полностью и которая бы соответствовала моим ожиданиям, я не нашел", - сказал Климкин в интервью "Громадському", отвечая на вопрос о том, почему он не идет в политику с партией Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Он также считает, что сейчас пришло время "сделать нелидерскую команду в этой стране".

"Все проекты, которые я вижу сейчас, - сугубо лидерские. С ними политику в Украине никак изменить нельзя. Поэтому я сказал, что я с друзьями и теми, кто разделяет мои убеждения, буду постепенно строить на долгую перспективу такую команду", - рассказал глава МИД.

Отвечая на вопрос о том, как он лично общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, Климкин сказал: "Я сейчас нахожусь в отпуске и не осуществляю оперативного руководства министерством. Но я не хочу, чтобы была какая-либо дискуссия внутри, поскольку извне мы должны быть едины. Поэтому сегодня я в отпуске".

Глава МИД также отметил, что с пятым президентом Петром Порошенко со дня инаугурации Зеленского "мы не разговаривали ни разу".