"Батькивщина" поддержала избирательный кодекс с открытыми списками

Подается на языке оригинала

Фракція «Батьківщина» проголосувала за проект Виборчого кодексу України (№3112-1).

«Ми вважаємо, що це реальна зміна ситуації та реальний шанс, коли корупція зникне з виборчого процесу», – наголосив з парламентської трибуни під час обговорення документу перший заступник Голови фракції Сергій Соболєв.

Він також нагадав, що політична сила Юлії Тимошенко наполягала, щоб одним з перших пунктів коаліційної угоди був пункт про відкриті виборчі списки.

«Ми вважали, що це ключовий момент, який змінить політичну систему держави. На жаль, це питання розглядалося довгих 5 років. І перший пункт коаліційної угоди нарешті потрапив до сесійної зали», – наголосив Сергій Соболєв.

Проект Виборчого кодексу України підтримали 230 народних депутатів.