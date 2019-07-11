Рабинович в Москве подтвердил, что Крым – это Украина и заявил о национальных интересах

Главное разногласие между украинской делегацией в Москве и российской стороной состоит в том, что наша сторона считает, что Крым – это Украина. Об этом рассказал сооснователь партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Вадим Рабинович в видео на своем Facebook.

https://www.facebook.com/100004801175273/videos/1181616878675007?metadata=5q4kLssg%20Vg0VmDykcNyVFYKPApE8t9ZfMdQ8SBk7YErxqyUgWSaLwhQCNlJZ1Z2A8PamWPxKdZL%20Qz9n7JFg5QJwYdLM3%201&sfns=mo

«Я сейчас в центре Москвы, мы едем с одних переговоров на другие. У нас очень хорошие новости, сделан огромный шаг к миру. Также по тарифам и многим товарам, с которых могут быть сняты таможенные барьеры, и по гуманитарным вопросам. Мы провели очень плодотворную встречу (с представителями партии «Единая Россия» и правительства РФ, – ред.), мы во многом сходились в том числе и с премьер-министром России Дмитрием Медведевым», – рассказал политик.

Он также подчеркнул, что при всех найденных с российской стороной точках соприкосновения разногласия также остались.

«Но при всем положительном мы четко сказали им, и я этим горжусь: у нас есть разногласия, и они заключаются в том, что Крым – это Украина. И сказали мы это не где-то гавкая из подворотни, а в центре Москвы в штабе партии «Единая Россия». Вот это и есть – защищать проукраинские интересы. Также как мир, о котором мы говорим, – это проукраинский мир», – констатировал Вадим Рабинович.

Напомним, по итогам переговоров в Москве глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук также заявил, что на встрече с Дмитрием Медведевым в Москве обсуждалось продолжение отмены санкций в отношении украинских предприятий.

Кроме того, на встрече с премьером РФ сооснователь "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко заявил о возможности к началу августа подписать контракт с «Газпромом» на прямую поставку газа в Украину.