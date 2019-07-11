Выборы2019

Выборы

11:49 11.07.2019

На выборах в Раду проходной барьер преодолевают 5 партий, шансы есть еще у трех – исследование R&B Group

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На выборах в Раду проходной барьер преодолевают 5 партий, шансы есть еще у трех – исследование R&B Group

Пять партий преодолевают пятипроцентный проходной барьер на досрочных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля 2019 года, свидетельствуют результаты исследования общественного мнения жителей Украины относительно их электоральных настроений, проведенных компанией Research & Branding Group с 29 июня по 7 июля 2019 года.

За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 44,8% респондентов, кто намерен голосовать и уже определился с выбором, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 9,6%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,4%, за партию "Голос" - 7,8%, за партию "Европейская солидарность" - 7%.

Кроме того, согласно результатам исследования, у трах партий рейтинг ниже проходного барьера, но отстает от него менее, чем на максимальную погрешность выборки. В частности, за партию "Гражданская позиция" готовы проголосовать 4,3% респондентов, кто намерен голосовать и уже определился с выбором, за партию "Сила и честь" – 4,2%, за партию "Оппозиционный блок" – 3,7%.

За Радикальную партию готовы проголосовать 2,7% определившихся в выбором респондентов, за Всеукраинское объединение "Свобода" – 2,5%, за Объединение "Самопомич" – 1,4%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 1,2%, за "Партию Шария" – 1,1%, за Аграрную партию – 0,4%. За остальные партии готовы отдать голоса не более 0,2% опрошенных (за каждую).

Затруднились с ответом 11,7% от общего числа опрошенных, заявили о намерениях не участвовать в выборах 7,8% респондентов.

Всего в ходе исследования было опрошено две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face to face). Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г.Севастополь). Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Теги: #rb_group #исследование #рейтинг
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