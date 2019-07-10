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18:14 10.07.2019

С начала предвыборной кампании в полицию поступило более 2,8 тыс. сообщений о нарушениях, открыто 116 уголовных дел – Нацполиция

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С начала предвыборной кампании в полицию поступило более 2,8 тыс. сообщений о нарушениях, открыто 116 уголовных дел – Нацполиция

Территориальные органы Национальной полиции Украины с начала избирательного процесса перед выборами в Верховную Раду зарегистрировали 2804 заявления и сообщения о нарушениях, открыто 116 уголовных производств.

Такие данные озвучил в среду заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич на видеоселекторном совещании при участии руководителей территориальных подразделений, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

Больше всего таких сообщений получено в Киеве, Запорожской и Харьковской областях. Преимущественно это факты незаконной агитации (1904), подкуп избирателей (236), хулиганство (65) и повреждение имущества (62).

Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 116 фактам. В частности, 90 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 26 связаны с проведением избирательной кампании.

Кроме того, составлены 572 административных протокола. Больше всего (462) составлено за изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации без предусмотренной законодательством информации. За нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах составлено 62 протокола.

Теги: #нарушения #полиция #выборы
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