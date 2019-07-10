Медведев полагает возможным обсуждение вопроса о создании газового консорциума после парламентских выборов в Украине

Председатель правительства, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о возможности возвращения к обсуждению, среди прочих, вопроса о создании консорциума в рамках решения газовой проблемы между Россией и Украиной.

"Сегодня здесь справедливо прозвучало: после выборов в Верховную Раду и у Верховной Рады, и у потенциально нового правительства, если оно появится, есть возможность к этим вопросам вернуться и ответить на острые проблемы в этой сфере. Что же касается того, как двигаться, думаю, здесь есть несколько вариантов, один из них самый простой - это сохранение действия тех контрактов, которые существуют на некоторое время. Второй вариант, который мы никогда не отрицали, - это вариант консорциума", - сказал Медведев в среду на встрече с сопредседателями украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в штаб-квартире "Единой России".

При этом Медведев отметил, что второй вариант был "сверхполитизирован в определенный период", но сейчас в силу "понятных причин и существования иных каналов поставки" - "Турецкого потока", "Северного потока" - политизация "ушла в прошлое".

"Тогда нужно просто спокойным взглядом посмотреть на то, что здесь может происходить", - сказал российский премьер.