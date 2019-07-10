Выборы2019

Выборы

17:24 10.07.2019

Медведев полагает возможным обсуждение вопроса о создании газового консорциума после парламентских выборов в Украине

1 мин читать
Медведев полагает возможным обсуждение вопроса о создании газового консорциума после парламентских выборов в Украине

Председатель правительства, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о возможности возвращения к обсуждению, среди прочих, вопроса о создании консорциума в рамках решения газовой проблемы между Россией и Украиной.

"Сегодня здесь справедливо прозвучало: после выборов в Верховную Раду и у Верховной Рады, и у потенциально нового правительства, если оно появится, есть возможность к этим вопросам вернуться и ответить на острые проблемы в этой сфере. Что же касается того, как двигаться, думаю, здесь есть несколько вариантов, один из них самый простой - это сохранение действия тех контрактов, которые существуют на некоторое время. Второй вариант, который мы никогда не отрицали, - это вариант консорциума", - сказал Медведев в среду на встрече с сопредседателями украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в штаб-квартире "Единой России".

При этом Медведев отметил, что второй вариант был "сверхполитизирован в определенный период", но сейчас в силу "понятных причин и существования иных каналов поставки" - "Турецкого потока", "Северного потока" - политизация "ушла в прошлое".

"Тогда нужно просто спокойным взглядом посмотреть на то, что здесь может происходить", - сказал российский премьер.

Теги: #газ #опзж #медведев #бойко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:14 10.07.2019
С начала предвыборной кампании в полицию поступило более 2,8 тыс. сообщений о нарушениях, открыто 116 уголовных дел – Нацполиция

С начала предвыборной кампании в полицию поступило более 2,8 тыс. сообщений о нарушениях, открыто 116 уголовных дел – Нацполиция

17:40 10.07.2019
"Евросолидарность" требует от правоохранителей обеспечить беспрепятственную предвыборную кампанию

"Евросолидарность" требует от правоохранителей обеспечить беспрепятственную предвыборную кампанию

17:22 10.07.2019
Украино-российский "телемост" проведут на ТВ РФ в пятницу, заявил Козак в Москве

Украино-российский "телемост" проведут на ТВ РФ в пятницу, заявил Козак в Москве

17:11 10.07.2019
Украино-российский "телемост" проведут на ТВ РФ в пятницу, заявил Козак в Москве

Украино-российский "телемост" проведут на ТВ РФ в пятницу, заявил Козак в Москве

16:56 10.07.2019
Украина может подписать с Газпромом контракт по прямым поставкам газа к началу августа, заявил Бойко на встрече с Медведевым

Украина может подписать с Газпромом контракт по прямым поставкам газа к началу августа, заявил Бойко на встрече с Медведевым

16:53 10.07.2019
Украина может подписать с Газпромом контракт по прямым поставкам газа к началу августа, заявил Бойко на встрече с Медведевым

Украина может подписать с Газпромом контракт по прямым поставкам газа к началу августа, заявил Бойко на встрече с Медведевым

14:03 10.07.2019
Тимошенко заявляет о необходимости увеличить доходы украинцев до уровня доходов поляков за пять лет

Тимошенко заявляет о необходимости увеличить доходы украинцев до уровня доходов поляков за пять лет

11:34 10.07.2019
Суд отказался признать противоправным обращение Парубия к правоохранительным органам относительно периода проживания в Украине Кузьмина

Суд отказался признать противоправным обращение Парубия к правоохранительным органам относительно периода проживания в Украине Кузьмина

10:18 10.07.2019
Более трети украинцев не знают или не хотят отвечать, кого хотели бы видеть на посту премьера – опрос КМИС

Более трети украинцев не знают или не хотят отвечать, кого хотели бы видеть на посту премьера – опрос КМИС

10:06 10.07.2019
В Раду могу пройти шесть партий – опрос КМИС

В Раду могу пройти шесть партий – опрос КМИС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

Обращение партии "Европейская солидарность" к международным наблюдателям и правоохранительным органам

В Зоне отчуждения прекратится коррупция, вывоз металлолома и нелегальное использование природных ресурсов - Зеленский

Юлия Тимошенко: Наведение порядка в стране нужно начинать с слома коррупционных схем

Юлия Тимошенко: Украинцы должны зарабатывать больше - тогда отечественная экономика заработает

Рабинович: Быстро вы из "слуги народа" стали барином, президент!

Смешко: Телемост между "Россия 1" и NewsOne должен был поддержать прокремлевскую партию, которая идет в Раду

Смешко: Потеря професионализма в органах власти давно угрожает национальной безопасности и обороне

Иван Малкович поддержал "Европейскую солидарность" на выборах в парламент и назвал Петра Порошенка одним с сильнейших современных европейских лидеров

Рабинович: Если мы будем выбирать "морды лица", то сидеть будут не Свинарчуки, а журналисты

Почти 43% украинцев ожидают от Зеленского снижения тарифов на услуги ЖКХ - опрос КМИС

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА