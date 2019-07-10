Выборы2019

Выборы

16:01 10.07.2019

В Зоне отчуждения прекратится коррупция, вывоз металлолома и нелегальное использование природных ресурсов - Зеленский

1 мин читать
В Зоне отчуждения прекратится коррупция, вывоз металлолома и нелегальное использование природных ресурсов - Зеленский

Чернобыльская зона отчуждения должна перестать быть символом коррупции и нарушений закона, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это и взятки, которые берут с туристов, и нелегальный вывоз металлолома, и использование природных ресурсов. Все это мы очень скоро прекратим", - сказал он в среду во время посещения ЧАЭС.

Зеленский отметил, что сегодня этой территории Украины нужно дать новую жизнь.

"До сих пор Чернобыль был негативной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Мы должны превратить нашу проблему в наше преимущество", - считает он.

Президент отметил, что Чернобыльская зона - уникальное место на планете, где природа восстанавливается после мировой техногенной катастрофы.

"Мы должны показать это место миру- ученым, экологам, историкам, туристам", - сказал он.

 

Теги: #чернобыль #зеленский #чаэс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:48 10.07.2019
Зеленский предлагает превратить Чернобыльскую зону в одну из точек роста для новой Украины

Зеленский предлагает превратить Чернобыльскую зону в одну из точек роста для новой Украины

15:41 10.07.2019
Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами

Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами

14:28 10.07.2019
Арка над четверым блоком ЧАЭС введена в эксплуатацию

Арка над четверым блоком ЧАЭС введена в эксплуатацию

13:31 10.07.2019
Зеленский потребовал от нового руководства Киевской области обновления больницы в Борисполе в короткие сроки

Зеленский потребовал от нового руководства Киевской области обновления больницы в Борисполе в короткие сроки

13:02 10.07.2019
Рабинович: Быстро вы из "слуги народа" стали барином, президент!

Рабинович: Быстро вы из "слуги народа" стали барином, президент!

12:54 10.07.2019
Зеленский выгнал секретаря Бориспольского горсовета Годунка со встречи с активом Киевской области

Зеленский выгнал секретаря Бориспольского горсовета Годунка со встречи с активом Киевской области

12:19 10.07.2019
Зеленский в Борисполе представил нового главу Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна

Зеленский в Борисполе представил нового главу Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна

10:45 10.07.2019
Почти 43% украинцев ожидают от Зеленского снижения тарифов на услуги ЖКХ - опрос КМИС

Почти 43% украинцев ожидают от Зеленского снижения тарифов на услуги ЖКХ - опрос КМИС

10:44 10.07.2019
Почти 43% украинцев ожидают от Зеленского снижения тарифов на услуги ЖКХ - опрос КМИС

Почти 43% украинцев ожидают от Зеленского снижения тарифов на услуги ЖКХ - опрос КМИС

20:33 09.07.2019
Зеленский уволил 46 руководителей райадминистраций в 12 областях

Зеленский уволил 46 руководителей райадминистраций в 12 областях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина может подписать с Газпромом контракт по прямым поставкам газа к началу августа, заявил Бойко на встрече с Медведевым

Юлия тимошенко: Наведение порядка в стране нужно начинать с слома коррупционных схем

Юлия Тимошенко: Украинцы должны зарабатывать больше - тогда отечественная экономика заработает

Смешко: Телемост между "Россия 1" и NewsOne должен был поддержать прокремлевскую партию, которая идет в Раду

Смешко: Потеря професионализма в органах власти давно угрожает национальной безопасности и обороне

Иван Малкович поддержал "Европейскую солидарность" на выборах в парламент и назвал Петра Порошенка одним с сильнейших современных европейских лидеров

Суд отказался признать противоправным обращение Парубия к правоохранительным органам относительно периода проживания в Украине Кузьмина

Рабинович: Если мы будем выбирать "морды лица", то сидеть будут не Свинарчуки, а журналисты

Более трети украинцев не знают или не хотят отвечать, кого хотели бы видеть на посту премьера – опрос КМИС

В Раду могу пройти шесть партий – опрос КМИС

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА