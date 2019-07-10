Юлия тимошенко: Наведение порядка в стране нужно начинать с слома коррупционных схем

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Загальний аудит зробленого попередньою владою, наведення порядку в управлінні та притягнення до відповідальності всіх, причетних до розкрадання держмайна, не лише створить передумови для змін, на які чекають українці, а й забезпечить ці зміни необхідними фінансовими ресурсами.

Про це Юлія Тимошенко сказала під час презентації стратегічного плану «Треба діяти», який сьогодні проходить в Києві.

За її словами, розпочинати потрібно зі зламу корупційних схем старої влади. Лідер «Батьківщини» нагадала, що, за оцінками МВФ, 44% економіки України – в тіні, і запропонувала кілька кроків для «детінізації».

По-перше, йдеться про запровадження нової податкової системи зі зміною бази оподаткування. Зокрема, буде скасовано 37 квазіподатків і зборів, ПДВ буде замінений податком на реалізацію, а податок на прибуток – податком на виведений капітал. Для сільгоспвиробників буде запроваджений єдиний податок на гектар землі, зазначила Юлія Тимошенко.

Другий напрямок дій – деофшоризація. «Батьківщина» має відповідні законопроєкти, які повністю закриють виведення коштів в офшорні зони. Їх ухвалення дасть додатково до дохідної частини бюджету 130 млрд грн, а це половина Пенсійного фонду, сказала Голова партії.

Важливою для боротьби з корупцією стане також запровадження програми «Контрабанда-стоп». Подібна програма працювала за часи прем’єрства Юлії Тимошенко, і забезпечила зростання доходів бюджету від імпорту товарів та послуг вдвічі.

Як наголосила лідер «Батьківщини», необхідно правильно організувати систему електронної взаємодії з сусідніми державами і унеможливити маніпуляції з митними деклараціями.