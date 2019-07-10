Рабинович: Быстро вы из "слуги народа" стали барином, президент!

Ситуация, которая сложилась вокруг организации телемоста между украинским и российским телеканалом, вызвала невероятный резонанс в политикуме и обществе. «Патриоты» назвали это «зрадой», и перешли к прямым угрозам жизни журналистов телеканала NewsOne и их семьям, тогда как люди, действительно желающие мира стране, констатировали: власть испугалась правды.

Мнение о том, что власти невыгоден мир, разделяет и народный депутат Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович. Так, в эфире телеканала NewsOne он заявил: «Организацией телемоста между Украиной и РФ журналисты канала NewsOne хотели показать, что могут сделать хоть что-то для установления мира на Донбассе, в отличие от нынешней власти».

В частности, комментируя информацию о том, что Генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство о попытке совершения госизмены в связи с планами проведения телемоста между телеканалами «NewsOne» и «Россия 24», Вадим Рабинович отметил: «Я не в состоянии дать оценку заявлениям генпрокурора Юрия Луценко по ситуации, сложившейся вокруг телемоста между Украиной и Россией – адекватность его высказываний пусть оценивают медики. Но его заявление об отношении к финансированию телеканала NewsOne российского банка – это, я думаю, какая-то паранойя. Если действительно это имеет место быть, то прошу Луценко подтвердить информацию соответствующими документами».

Парламентарий назвал «поведение праворадикальных формирований ожидаемым», однако реакция президента Владимира Зеленского его удивила.

«Для меня не является неожиданностью реакция спикера Парубия или других националистов на подобные примирительные инициативы – всегда в подобных случаях они предлагали «сжечь», «убить», «уничтожить». Меня насторожили слова девятого номера списка пропрезидентской «Слуги народа», журналиста и гендиректора телеканала «1+1» Александра Ткаченко о том, что на каналах нужно вводить цензуру. Я насторожился, когда «патриот» Вахтанг Кипиани предложил подбрасывать наркотики журналистам, которые работают на независимые медиа. Я ждал реакции президента Владимира Зеленского, и дождался – он отреагировал не на слова Кипиани или Ткаченко, а испугался «порохоботов» и националистов, которые сегодня «рулят» ситуацией», – обратил внимание Вадим Рабинович.

Народный депутат уверен: «Зеленский просто не в состоянии взять происходящее под контроль».

«Зеленский обвиняет телеканал NewsOne в том, что журналисты хотят организовать телемост и упомянул мою фамилию в этом контексте. Приятно, что президент помнит обо мне, но я все же позволю себе заступиться за журналистов телеканала NewsOne. Во время избирательной кампании президент Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского, потому что тот работал у него на канале. А теперь вы, господин президент, называете марионетками журналистов NewsOne. Быстро же вы из «слуги народа» стали барином! Стыдно так говорить о журналистах! Стыдно, будучи президентом страны, бояться «порохоботов» и националистов. А если Вы хотите перебить чем-то эфир, то покажите по ТВ аресты Порошенко, Свинарчука и других», – посоветовал главе государств парламентарий.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя» напомнил, что и сам голосовал за действующего президента, так как верил, что он сможет принести стране мир, но «до реальных действий дело так и не дошло».

«Я голосовал за Зеленского и заинтересован в том, чтобы мой голос не пропал. Заинтересован я и в том, чтобы мы – политики – не напрягались, а Зеленский решил все вопросы, в том числе и мира, тем более что это его прямая конституционная обязанность. Вместо этого он не делает ничего в пользу того, чтобы остановить дискриминацию населения по языковому признаку, обрекает нас на очередное обострение на фронте, похоронил Нормандский формат. То он анонсирует очередную встречу в этом формате, то он переформатирует его и приглашает уже США и Великобританию к переговорам. А нам нужен мир, а не болтовня о нем», – резюмировал Вадим Рабинович.