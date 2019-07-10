Смешко: Телемост между "Россия 1" и NewsOne должен был поддержать прокремлевскую партию, которая идет в Раду

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Анонсований телеміст між українським та російським телеканалами був інформаційною спецоперацією, яка мала на меті дестабілізувати ситуацію всередині України. Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Росія дуже потужно розвинула свій пропагандистський апарат, фактично, відновила той, що був ще за часи Радянського Союзу. Є спеціалізовані вузи, які готують офіцерів для проведення спеціальних психологічних операцій», — сказав Смешко.

За його словами, починаючи із ХХ сторіччя пропагандистські інформаційні операції на території ворога або держави, яка повинна бути завойована, – це один із елементів війни. У всіх провідних країнах світу є спеціальні підрозділи, які цим займаються.

«Ця конкретна операція [телеміст між телеканалом «Россия 1» та NewsOne – ред.] мала на меті дві речі. Перша – ще більше дестабілізувати ситуацію всередині України, посилити зневіру населення у спроможність органів державної влади контролювати ситуацію, бути ефективними, забезпечити зовнішню і внутрішню безпеку. Друга – підтримати політичну силу, яка іде у парламент на прокремлівських позиціях, виступає за мир будь-якою ціною», — наголосив лідер партії «Сила і Честь».

Політик нагадав, що важко уявити, щоб у країні, де іде війна, можна було, щоб канали всередині країни потрапляли в руки політичних сил, які, фактично, є рупором країни-агресора. «Це створює додаткові надзвичайні умови для внутрішньої дестабілізації. Останні події – це класичний приклад проведення такої інформаційно-психологічна спецоперації», — підкреслив Ігор Смешко.

Нагадаємо, 7 липня російський пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що 12 липня телеканал «Россия 1» проведе телеміст «Треба поговорити» з українським телеканалом NewsOne.

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому заявив, що телеміст є «дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами». Через підготовку телемосту Генеральна прокуратура України відкрила кримінальну справу про спробу вчинення державної зради. РНБО доручила правоохоронцям забезпечити захист інформаційного простору України. 8 липня телеканал NewsOne повідомив про скасування телемосту через «прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їхніх близьких».