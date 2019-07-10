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12:56 10.07.2019

Смешко: Потеря професионализма в органах власти давно угрожает национальной безопасности и обороне

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Смешко: Потеря професионализма в органах власти давно угрожает национальной безопасности и обороне

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Некомпетентність і втрата професіоналізму в органах державної влади у зв’язку із непродуманою системою політичних призначень у керівництво цих органів, зробили можливим такі спецоперації, як телеміст між телеканалами NewsOne та «Россия 1». Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«У демократіях є процедура політичних призначень. Але перед тим 99% позапартійних професіоналів (яким категорично заборонено займатися політикою) в держорганах захищають від цих політичних призначенців», — сказав Ігор Смешко.

Під час виступу він запитав, чи хтось бачив роботу створеного у Раді національної безпеки та оборони створено Національного комітету по кібер- та інформаційній безпеці?. «Де у нас у Міністерстві оборони орган, який так само може вести спеціальні операції навіть на окупованій території, де фактично вже немає нашої присутності? Подібні інформаційні спецоперації треба переносити й на поле агресора», — наголосив лідер партії «Сила і Честь».

«Нещодавно мій приятель розказував, як в готелі в Брюсселі він увімкнув телевізор – CNN немає, є тільки європейський варіант ВВС і п’ять російських каналів на кшталт Russia Today. Вони транслюють точку зору країни-агресора і нас, Україну, представляють з позицій «громадянського конфлікту», — розповів Ігор Смешко і додав: «Втрата професіоналізму в органах державної влади у нас давно загрожує національній безпеці і обороні».

Теги: #сила_и_честь #смешко
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