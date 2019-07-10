Выборы2019

Выборы

11:39 10.07.2019

Иван Малкович поддержал "Европейскую солидарность" на выборах в парламент и назвал Петра Порошенка одним с сильнейших современных европейских лидеров

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Иван Малкович поддержал "Европейскую солидарность" на выборах в парламент и назвал Петра Порошенка одним с сильнейших современных европейских лидеров

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Всесвітньо відомий поет та видавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, видатний державний діяч Іван Малкович став Уповноваженою особою партії «Європейська Солідарність» на позачергових парламентських виборах.

Він переконаний, що довкола «Європейської Солідарності» згуртувались найбільш досвідчені політики та діячі, які довели свою здатність захищати національні інтереси України. Про це він заявив у зверненні, поширеному в соціальних мережах.

«Я підтримую на цих виборах «Європейську Солідарність» . Саме тут зібралися найяскравіші українські політики, за чиїми плечима не тільки порожні балачки, а конкретні важливі для України закони. Микола Княжицький із законом про українську мову, Володимир В’ятрович з блискавичною декомунізацією, Андрій Парубій, Володимир Ар’єв, Ірина Геращенко, які і тут, і на європейській арені гаряче боролися за український інтерес.

Очолює цю силу, на моє переконання, один з найсильніших сучасних європейських лідерів Петро Порошенко, який, серед іншого, має одну просто визначну рису – волю до дії. Він ніколи не казав, що за нас усе вже вирішили, а кидався в бій, віч-на-віч переконував впливових європейських і світових лідерів, і таки захищав Україну у, здавалося, безнадійні моменти, коли нас буцімто вже здали Путіну», – підкреслив Іван Малкович.

В команді «Європейської Солідарності» є унікальне поєднання досвіду і свіжих ідей – 70% кандидатів не були в парламенті чи уряді, але протягом останніх п’яти років щоденно боролись за Україну кожен на своєму фронті. Та щоб вся команда з перших днів роботи нового скликання парламенту могла ефективно працювати – їй потрібні 30% найдосвідченіших проукраїнських політиків, які знають усі нюанси роботи, як під куполом Верховної Ради, так і на дипломатичному фронті. Подібне використання досвіду і свіжих сил нагадало Івану Малковичу стару японську мудрість.

«У передвиборчі дні згадую стару японську казку, у якій в одному краю був такий жорстокий звичай, що всіх батьків, які досягали 60-річного віку, діти мусили виносити далеко в гори і покидати там напризволяще. А один люблячий син не зміг цього зробити. Він сказав: нехай мене покарають найстрашнішою карою, але я, тату, не віддам тебе на поталу. Він його переховував, годував, і ось у скрутні часи саме батькові мудрі поради допомогли синові і не тільки йому…

Проектуючи цю історію на вибори, хочу підкреслити, що тільки співпраця молодих і досвідчених політиків може забезпечити розвиток нашої країни», – наголосив Іван Малкович.

Поет закликав, щоб в період пробудження п’ятої колони країни-агресора, яка намагається завести до нового парламенту якнайбільше своїх представників, українці зробили вибір на користь європейського майбутнього та тієї політичної сили, яка точно зможе зламати сценарії Кремля.

«Я довіряю цим людям. Знаю, що вони не дозволять, щоб нас усіх обіграли дуже досвідчені у антиукраїнських підступах медведчуки та інша промосковська нечисть. Прошу: не будьмо безтурботні, і бодай на цих виборах перестаньмо сповідувати сумнозвісний український «якосьвонобуддизм». Підтримуймо реальних проукраїнських політиків, які за всіма опитуваннями мають шанс пройти у Верховну Раду. Я — за «Європейську Солідарність», – зазначив Іван Малкович.

Теги: #европейская_солидарность #порошенко #малкович
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