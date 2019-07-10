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11:34 10.07.2019

Суд отказался признать противоправным обращение Парубия к правоохранительным органам относительно периода проживания в Украине Кузьмина

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Суд отказался признать противоправным обращение Парубия к правоохранительным органам относительно периода проживания в Украине Кузьмина

Окружной административный суд г.Киева отказался удовлетворить иск экс-первого замгенпрокурора Рената Кузьмина к председателю Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Как сообщается в среду на сайте "Судебная власть Украины", Кузьмин просил суд признать противоправным обращение Парубия на заседании Верховной Рады к Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Государственной пограничной службе Украины с требованием предоставить сведения о проживании Кузьмина в течение последних пяти лет на территории Украины и пересечения им границы.

Кузьмин посчитал данное обращение формой политической агитации, поскольку Парубий баллотируется в народные депутаты.

Свой отказ суд мотивировал тем, что во время пленарного заседания Парубий выполнял свои обязанности как председатель Верховной Рады Украины, а не как кандидат в народные депутаты Украины.

"По мнению суда, указанные заявления Парубия как председателя Рады не является формой политической агитации, а его сообщение не освещают деятельности ответчика, как кандидата в народные депутаты", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 3 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий на пленарном заседании парламента попросил Госпогранслужбу, Генпрокуратуру и СБУ предоставить данные о проживании на территории Украины в последние 5 лет адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина, а также экс-главы администрации президента времён Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария, а Центральную избирательную комиссию - пересмотреть свои решения о регистрации этих лиц кандидатами в народные депутаты Украины.

Теги: #кузьмин #парубий #суд #выборы
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