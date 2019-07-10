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11:23 10.07.2019

Рабинович: Если мы будем выбирать "морды лица", то сидеть будут не Свинарчуки, а журналисты

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Рабинович: Если мы будем выбирать "морды лица", то сидеть будут не Свинарчуки, а журналисты

"Уже спустя два месяца после инаугурации мы видим, как президент Зеленский окончательно взял на вооружение иторику своего предшественника. Вместо мира, снижения тарифов и демократии мы видим смены форматов переговоров, "шутки" и запугивание журналистов".

Такое заявление сделал народный депутат Украины и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112-Украина".

"Сегодня, устроив провокацию против ведущего информационного телеканала NewsOne, нынешняя власть показала, как она будет торпедировать Минские соглашения и любые мирные переговоры. Команда президента продемонстрировала, как она готова запугать любого, кто делает шаг у миру. Они будут рассказывать нам о мире и тут же врать, что сделать якобы ничего не могут, потому народ, мол, против сближения, а тем временем будут посылать кричать «активистов» под здания телеканалов. Но мы прекрасно знаем, кто прислал сегодня людей под NewsOne…" - заверил парламентарий.

Политик заявил, что качественных изменений в методах управления государством после избрания Зеленского не наблюдается.

"И методы управления страной, и люди, которые управляют процессами в государстве, остались те же. Зеленский сменил Порошенко, поменял пять-шесть людей, а вся система "порошенковская" осталась и, более того, они сплетаются с новыми во всем большем экстазе", - возмутился народный депутат.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" напомнил, что еще во время прошлой избирательной кампании Владимир Зеленский обещал "решить вопрос Свинарчука", но так и не сделал этого.

"Еще во время президентской кампании Зеленский говорил, что «посадки будут весной", "Свинарчуки ответят за разграбление армии". Ответили? Нет! Я поздравляю Гладковского-Свинарчука, он теперь назначен главой корпорации "Богдан", а новая власть, которая обещала его посадить, ввела новые санкции против России, чтобы в Украине закупались отечественные автобусы, то есть автобусы "Богдан". Вот и вся ваша "правда"! Вы уже сговорились с Порошенко, делите потоки. Зато теперь будут "посадки" журналистов, тех, кто ищет мира и договаривается о снижении тарифов. Садите американского миллиардера Джорджа Сороса в кресло премьера, забивайте досками телеканалы, оппонентов – в тюрьмы. Но знайте, что мы пережили Порошенко, переживем и вас! Народ умнее. Он выберет мир и снижение тарифов, а не смену «морды лица»!" - резюмировал Вадим Рабинович.

Теги: #оппозиционная_платформа #журналисты #рабинович
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