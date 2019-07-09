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16:19 09.07.2019

Более 70-ти мэров городов и глав ОТГ со всей Украины поддержали "Оппозиционный блок" Мураева-Вилкула-Кернеса – в парламенте нужны люди дела

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Более 70-ти мэров городов и глав ОТГ со всей Украины поддержали "Оппозиционный блок" Мураева-Вилкула-Кернеса – в парламенте нужны люди дела

Лидер партии "Оппозиционный блок" Евгений Мураев и мэры украинских городов – члены "Оппозиционного блока" – приняли резолюцию об объединении усилий для проведения глубокой экономической, культурной и гуманитарной децентрализации в Украине.

Резолюция о сотрудничестве принята по результатам Форума "Будущее городов", который состоялся 9 июля в Харькове. В Форуме приняли участие 28 городских голов и 64 представителя органов местного самоуправления.

Участники встречи делегировали "Оппозиционный блок" поддерживать в новом парламенте все инициативы, направленные на проведение глубокой децентрализации.

"Только "Оппозиционный блок" сможет провести в Украине настоящую децентрализацию. Партия собрала под своими знаменами мэров городов, промышленников, бизнесменов, предпринимателей, представителей ОТГ, поселковых и сельских советов. Мы постоянно работаем с людьми, знаем их чаяния и проблемы, – сказал во время выступления городской голова Харькова Геннадий Кернес. – В последние годы любой проект нужно было согласовывать с Киевом. Все стало политикой, за все предыдущая власть требовала откаты. Мы против такого подхода!"

В резолюции Форума говорится, что у центра должны остаться только общенациональные функции управления: внешняя политика, кредитно-денежная политика; вооруженные силы; государственная безопасность; реализация национальных и международных инфраструктурных проектов.

Между тем громады нужно наделить следующими полномочиями: распоряжение инфраструктурными объектами, дороги (кроме дорог национального и международного значения), гуманитарная сфера, дошкольное, школьное и среднее специальное образование, медицина. Судьи должны избираться непосредственно в громадах, при помощи прямого тайного голосования. Полицию – подчинить муниципалитетам.

"Мы, представители местного самоуправления, и партия "Оппозиционный блок" – это те объединяющие факторы, которые должны сделать все, чтобы наша страна была сильной и неделимой, – сказал на Форуме мэр Ужгорода Богдан Андриив. – Украинцы в Запорожье, Харькове, Одессе или Львове ничем не отличаются. Все мы любим нашу страну и желаем ей процветания".

Для достижения этой цели, ради восстановления мира в стране, а также решения экономических и социальных проблем, "Оппозиционный блок" готов объединяться в Верховной Раде со здоровыми политическими силами.

"У меня сегодня такое чувство, что мы выбираем не Раду, а эстраду, – заметил лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев. – Но в парламенте должны быть профессионалы. И я считаю, что команда "Оппозиционного блока" самая профессиональная. В ее составе – люди дела. Они знают, что необходимо каждому городу или селу, им не нужны команды из Киева. Я абсолютно уверен, что после событий 2014 года наша страна устояла только благодаря органам местного самоуправления. И сейчас территориальные громады показывают максимальную эффективность не благодаря правительству, а вопреки ему, борясь за каждую копейку и ее эффективное использование".

По словам Евгения Мураева, 1575 законопроектов, разработанных "Оппозиционным блоком", создают новую формулу страны, в которой осуществится не декларативная, а полная и всеобъемлющая децентрализация.

"Победа "Оппозиционного блока" на выборах в Верховную Раду станет и победой сил мира, прогресса, созидания", – сказано в резолюции.

Теги: #мураев #оппозиционный_блок #резолюция
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