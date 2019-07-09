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14:31 09.07.2019

ОПЗЖ возглавила антирейтинг заказчиков "джинсы" в нескольких интернет-медиа в конце июня - ИМИ

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ОПЗЖ возглавила антирейтинг заказчиков "джинсы" в нескольких интернет-медиа в конце июня - ИМИ

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" возглавила антирейтинг заказчиков материалов с признаками скрытой политической агитации в СМИ ("джинсы") в период 24-28 июня, о чем свидетельствует анализ мониторинга, проведенного Институтом массовой информации (ИМИ).

Согласно опубликованным на сайте ИМИ во вторник данным, в интересах "Оппозиционной платформы – За жизнь" в указанный период размещено 48% от общего количества материалов с признаками политического заказа. Такие материалы зафиксированы в пяти из 13 проанализированных медиа.

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ее политическая сила – на втором месте, причем со значительным отрывом (8% всех материалов с признаками заказа).

6% материалов с признаками политической "джинсы" касались деятельности "Оппозиционного блока".

5% материалов с признаками заказа припадает на партию "Слуга народа", в основном это эмоциональные положительные образы Владимира Зеленского и его жены, информация о спортивных рекордах и т.д.

Таковы результаты исследования политической "джинсы", проведенного общественной организацией "Институт массовой информации" в период с 24 по 28 июня в 13 популярных интернет-медиа, полная выборка - более 30 тыс. новостей.

Теги: #опзж #агитация #ими
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