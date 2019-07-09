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13:26 09.07.2019

Верховный суд по иску ОПЗЖ: Сообщать в ЦИК о недостоверности сведений о кандидатах можно было до 25 июня включительно

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Верховный суд по иску ОПЗЖ: Сообщать в ЦИК о недостоверности сведений о кандидатах можно было до 25 июня включительно

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда оставила в силе решение суда первой инстанции на иск партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) к Центральной избирательной комиссии относительно сроков обращения в ЦИК о недостоверных сведениях о зарегистрированных кандидатах в народные депутаты Украины.

Как сообщается на странице Верховного суда в Фейсбуке, центральные руководящие органы партий получили право на обращение в ЦИК до 25 июня включительно с заявлением относительно недостоверности сведений о зарегистрированном кандидате, такое обращение могло быть основанием для внесения Комиссией соответствующих изменений в принятые ею постановления.

26 июня партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" подала в ЦИК заявление с требованием внести изменения в ряд постановлений о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, а именно - исключить сведения о членстве в этой политсиле и указать сведения, что кандидаты в нардепы являются беспартийными.

ЦИК приняла к сведению эту информацию, но решение о внесении изменений в постановления по этому обращению не приняла.

Истец просил признать противоправной такую бездеятельность ЦИК, а также просил обязать Центризбирком внести изменения в постановление от 26 июня "О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года" и указать сведения о партийности кандидатов в народные депутаты Украины.

"Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. Верховный суд считает правильным заключение суда первой инстанции об отсутствии противоправного бездействия ответчика", - констатирует Верховный суд.

В суде также отметили, что с учетом принятых спорных постановлений ЦИК о регистрации кандидатов в депутаты в период с 13 по 23 июня истец имел возможность в определенные разъяснением сроки (до 25 июня включительно) проинформировать ЦИК о недостоверной информации о партийной принадлежности указанных лиц для внесения соответствующих изменений в постановления об их регистрации кандидатами в депутаты.

Теги: #выборы #опзж #нарушения #суд #цик
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