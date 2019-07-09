Порошенко про итоги саммита "Украина-ЕС": Сенсации не случилось, в декларации не указаны "Азовские санкции" и вопросы "Северного потока-2"

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Саміт "Україна-ЄС", який відбувся сьогодні у Києві, сам по собі є позитивним фактом, однак у його підсумковому документі не зафіксовані ключові позиції розвитку подальшої співпраці нашої держави з європейськими партнерами. Про це п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» заявив в ефірі телеканалу "Україна", коментуючи перебіг та документи, підписані за підсумками переговорів.

"Позитивним є той факт, що саміт відбувся. Бо було багато пропозицій, щоб саміт проводити в грудні або в лютому наступного року. Але я категорично не допускаю того, щоб ми дозволяли у відносинах України – Євросоюз великі перерви", – констатував Порошенко.

Він зазначив, що на саміті підписані документи, які розроблялися його командою ще рік-два тому. "Позиції по розвитку причорноморського узбережжя, приазовського узбережжя, позиції підтримки децентралізації є надзвичайно важливими щодо поточної роботи. Позитивно і те, що схвалена чітка позиція підтримки Україні в у війні проти країни-агресора, проти Російської Федерації. Мені приємно, що ми продовжили ту лінію, яка була запропонована мною ще рік тому. Йдеться про наступні після плану "Східного партнерства» кроки "Чотирьох союзів", – наголосив Порошенко.

"Це союз митний, союз енергетичний, шенгенський і цифровий. Що вони дають простим людям? Цифровий союз дає безкоштовний роумінг у всіх країнах Євросоюзу. А це разом із безвіком є надзвичайно важливо. Союз енергетичний – це енергетична на безпека нашої держави. Союз митний і Шенгенський дають свободу пересування для громадян і товарів", – пояснив лідер партії "Європейська Солідарність".

Але не вдалося досягти ключових домовленостей, зазначив Порошенко. "Перше, що не вдалося зробити – це окреслити шляхи поглиблення санкцій. Була заява по морякам. Але ми підготували "Азовський пакет" санкцій. Якщо Путін не звільняє моряків – то має бути відповідна реакція Євросоюзу і відповідне покарання. Санкції – це не інструменти покарання. Це інструменти тиску щодо зобов’язань виконання рішень арбітражу по українським морякам, які були виграні відповідно до моїх директив", – нагадав Порошенко.

Він також відзначив відсутність в підсумковому документі позиції щодо будівництва "Північного потоку-2". «Не вдалося також добитися, щоб у підсумкову декларацію були вставлені питання "Північного потоку – 2". А до кінця 2019 року залишається все менше часу", – наголосив Петро Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" також пояснив, що для реалізації ініціативи "Чотирьох союзів" потрібно мати не декларативні заяви, а дорожню покрокову карту.

"Ми готові допомагати Україні, ми – державники, і в жодному разі для нас позиція "Чим гірше тим краще" не може бути прийнятною. Програма, яка передбачає кооперацію з ЄС, вимагає кропіткої фактично цілодобової роботи, до якої я закликаю і парламент, і уряд і президента. Той факт, що ми на сьогодні знову не виступаємо єдиною командою, є поганою послугою Україні, команда якої має сприйматися так, як сприймалася наша делегація у ПАРЄ", – переконаний Петро Порошенко.