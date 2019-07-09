Выборы2019

Выборы

10:48 09.07.2019

"5 лет еффективнее десятилетий": Юнкер оценил усилия Порошенка на пути к Европе

2 мин читать
"5 лет еффективнее десятилетий": Юнкер оценил усилия Порошенка на пути к Европе

Подается на языке оригинала

Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що за 5 років президентства Петра Порошенка Євроатлантичний прогрес України був більшим, ніж за попередні десятиліття.

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві.

"Зараз це вже 21 саміт, який ми спільно проводимо. І ми можемо бачити найбільший прогрес. З часів Майдану він був набагато більше, ніж за попередні десятиліття", – зазначив Юнкер.

Президент Єврокомісії також зазначив, що, завдяки досягненням останніх років, "відносини між Україною та Європейським Союзом кращі за весь час", який Юнкер пам'ятає.

"Я говорю це як людина, яка була тут з самого початку, як співголова нашого першого саміту в Києві між Україною і Євросоюзом 5 вересня 1997", – наголосив європейський політик.

"Ми всі повинні пишатися Україною і нашим партнерством. Європейський Союз та інші фінансові установи вже виділили понад 15 000 000 000 євро для того, щоб підтримати процес реформ в Україні. І роблять це з 2014 року", – заявив він.

Також Юнкер нагадав, що зближення між Україною і Євросоюзом особливо стало відчутним після лібералізації візового режиму. "З 1 червня 2018 вже 3 мільйони візитів було з України в ЄС. Завдяки нашій угоді про зону вільної торгівлі, Україна може швидше рости. І таким чином швидше досягати прогресу. Після того, як ці угоди вступили в силу, ми вже бачимо зростання на 49 відсотків", – зазначив він.

Також Жан-Клод Юнкер підтвердив, що європейські країни підтримували і будуть підтримувати Україну в її шляху до інтеграції з ЄС. "Наше партнерство – це обопільна солідарність і дружба, саме тому ми і підтверджуємо цю солідарність конкретною підтримкою", – сказав він.

Теги: #порошенко #юнкер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:57 09.07.2019
Порошенко про итоги саммита "Украина-ЕС": Сенсации не случилось, в декларации не указаны "Азовские санкции" и вопросы "Северного потока-2"

Порошенко про итоги саммита "Украина-ЕС": Сенсации не случилось, в декларации не указаны "Азовские санкции" и вопросы "Северного потока-2"

20:01 08.07.2019
Порошенко: на саммите Украина – ЕС обошли вопрос усиления санкционного давления РФ из-за неосвобождения украинских моряков

Порошенко: на саммите Украина – ЕС обошли вопрос усиления санкционного давления РФ из-за неосвобождения украинских моряков

19:23 08.07.2019
Президент Еврокомиссии: мы должны гордиться Украиной и нашим партнерством

Президент Еврокомиссии: мы должны гордиться Украиной и нашим партнерством

18:32 08.07.2019
Петр Порошенко после встречи с Дональдом Туском: Отраслевые союзы есть основой дальнейшего прогресса Украины в Европейской интеграции

Петр Порошенко после встречи с Дональдом Туском: Отраслевые союзы есть основой дальнейшего прогресса Украины в Европейской интеграции

15:01 08.07.2019
Петр Порошенко: Телемосты с агрессором, телемосты с Путиным, с убийцами украинского народа невозможны

Петр Порошенко: Телемосты с агрессором, телемосты с Путиным, с убийцами украинского народа невозможны

13:52 08.07.2019
Тимошенко возложила ответственность за идею проведения телемоста с российским телеканалом на Порошенко

Тимошенко возложила ответственность за идею проведения телемоста с российским телеканалом на Порошенко

21:06 06.07.2019
Порошенко: Россия обязана немедленно вернуть наших моряков

Порошенко: Россия обязана немедленно вернуть наших моряков

09:47 06.07.2019
Саммит Украина–ЕС может стать отправной точкой и создать амбициозные рамки для развития отношений на 5 лет

Саммит Украина–ЕС может стать отправной точкой и создать амбициозные рамки для развития отношений на 5 лет

15:14 05.07.2019
Юнкер, Туск, Могерини и Хан будут представлять Евросоюз на саммите Украина-ЕС в понедельник в Киеве

Юнкер, Туск, Могерини и Хан будут представлять Евросоюз на саммите Украина-ЕС в понедельник в Киеве

13:38 05.07.2019
Известные украинские писатели огласили о своей поддержке "Европейской солидарности" и лично Петра Порошенка

Известные украинские писатели огласили о своей поддержке "Европейской солидарности" и лично Петра Порошенка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов – Тимошенко

ЦИК предупредила 38 кандидатов в нардепы о нарушении сроков открытия счетов избирательных фондов

ЦИК отменила регистрацию 17 кандидатов в нардепы по их заявлениям

ЦИК зарегистрировала более 480 иностранных наблюдателей на выборах в Раду

Минский формат - это капитуляция - Садовой

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" Коробкова заявляет, что ее незаконно исключили из списка этой партии

Николаевская организация "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявила о выходе из партии Бойко-Медведчука и призвала голосовать за "Оппозиционный блок"

"Самопомич" предлагает защищать обличителей коррупции

Ирина Геращенко: Призываю коллег не ходить на каналы "NewsOne" и 112

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА