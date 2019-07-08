ЦИК предупредила 38 кандидатов в нардепы о нарушении сроков открытия счетов избирательных фондов

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник объявила предупреждение за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов 38 кандидатам в народные депутаты Украины, зарегистрированным в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах 21 июля.

"Согласно избирательному закону Комиссия объявила предупреждение за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов 38 кандидатам в народные депутаты Украины, зарегистрированным в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля", - сообщила пресс-служба ЦИК.